糖尿病患者控糖同时亟需尽早护心肾

我国是糖尿病大国，根据2017年国际糖尿病联盟发布数据显示，目前全球共有4.25亿糖尿病患者，而中国糖尿病患者数量高达1.14亿，占全球成人糖尿病患者总数的1/4以上。也就是说，在中国，每10个成年人当中就有1个人患糖尿病，即大众常说的糖尿病，且主要发生在成年人群体，尤其是肥胖人群、脂肪肝人群。

众所周知，糖尿病在发展过程中会出现的各种慢性并发症，不少患者也都听过“糖尿病不可怕，可怕的是并发症”。糖尿病导致的肾脏疾病、心脑血管疾病、视力损伤、神经病变等，都是患者致残和死亡的最重要原因[1]。

其中，慢性肾脏病（CKD）是糖尿病最常见的并发症，中国2型糖尿病防治指南（2017年版）指出，我国约20%~40%的糖尿病患者合并糖尿病肾病[2]，且糖尿病肾病通常进展快速，有研究显示，一旦进入大量蛋白尿期，糖尿病肾病发展至终末期肾病（ESRD）的速度大约为其他肾病病变的14倍[3]。

同时，糖尿病也是心脑血管疾病的独立危险因素，与非糖尿病人群相比，糖尿病患者发生冠心病、心梗、中风等心脑血管疾病的风险会提高2-4倍[4]。而心血管风险高危的糖尿病患者，同时也是肾脏病的高风险人群，二者具有共同的危险因素，如高血糖、高血压、脂代谢异常、肥胖等。

“糖尿病的并发症非常严重，已成为致死致残最主要的原因。要降低糖尿病所导致的中风、心肌梗死、肾透析、肾移植、失明以及截肢的病人，最重要的是要早发现、早治疗。”上海市第六人民医院内分泌代谢科、上海市糖尿病临床医学中心主任贾伟平表示。糖尿病是慢性病，对心、肾的损伤都是在无声无息中进行的，发生的症状也很难被察觉。“患者应在发现糖尿病时，就定期开展并发症的检查。”

同时，糖尿病的治疗相对是比较复杂的，患者不应擅自做主选择药物，尤其是对于老年糖尿病患者，长期服用多种药物已是家常便饭，而这更是加重了肾脏负担。“随着近年来治疗的发展，治疗糖尿病已不再视降糖疗效为唯一目的，且提出了更高的要求，不能增加其他伴发病或者并发症的风险。在患者治疗过程中，除了降糖、控糖外，还要避免心、肾受损，关注如何预防心血管疾病和肾脏疾病的发生。”贾伟平教授指出，“因此，在使用药物时，除了要考虑有效排糖外，还要考虑如何降低心血管死亡风险、预防心梗再发、降低肾透析、肾移植、肾死亡等事件发生，实现心、肾保护，比如SGLT2i抑制剂这类近年来的创新药物。同时，减重及轻度降压也是考虑因素之一”

最后，贾伟平教授强调，对于糖尿病治疗来说，最重要的就是教育，患者要在生活上“管住嘴、迈开腿、总量控制、种类放开”，重视血糖监测，定期开展并发症的检查。同时，大众也要意识到定期筛查血糖的重要性，每年进行一次体检，早发现、早诊断、早治疗。

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[1].毕艳. 中国糖尿病慢性并发症的流行病学研究现况[J]. 中华糖尿病杂志, 2015(8):467-469.

[2].中国2型糖尿病防治指南(2017年版)[J]. 中国实用内科杂志, 2018, v.38(04):34-86.

[3].李宛洋, 雷敏, 滑丽美. 糖尿病肾病患者营养治疗的研究进展[J]. 临床误诊误治, 2017, 30(7):110-113.

[4].中国2型糖尿病防治指南(2017年版)[J]. 中国实用内科杂志, 2018, v.38(04):34-86.