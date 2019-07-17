热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

冠心病诊断如破案：有高危因素人群要注意隐匿症状

2019年07月17日09:38 来源：新华网

胸痛是大多数冠心病常见的症状，有些人的症状却不明显，并不是典型的胸疼。北京友谊医院心血管中心副主任兼心内科副主任黄榕翀指出，有些患者感觉肩膀疼、腹部疼痛；有人因为牙疼就医，但是拔牙后疼痛感依旧没有消失，后来才发现是心脏问题；还有的冠心病患者，感觉咽部有紧缩感，总觉得喘不上气。如果某些不适症状与运动或者情绪激动、紧张等有关，就需要注意筛查冠心病。

为什么冠心病会引发其他部位的不适呢？这是由于发生心肌缺血、缺氧时，心脏的感觉神经反射到大脑皮质过程中发生错位而导致的，所以这时要进行鉴别，医生根据情况由简入繁进行检查。

如果本身冠心病危险因素不多、年龄不大、症状不是很典型，可以做平板运动实验，带好心电监护设备，在跑步机上按照设定的节奏逐渐增加心脏的运动负荷，观察心电图的相应变化，七成患者可以通过这种方式检测出来。

如果本身冠心病危险因素很多，加上近期频发胸疼，胸闷症状非常典型，这种情况下需要做冠状动脉CT或者是冠状动脉造影。在什么阶段应该用什么样的诊断方式，需要听从医生的安排。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


推荐阅读

想长寿腿不老 多读书揉耳朵、3动作做一做   一项研究发现，爱读书的人比不爱读书的人具有明显的“生存优势”。研究人员指出，在长达数百页的阅读过程中，读者一直追随作者的思路、人物或情节，这种“深度阅读”所付出的智力努力让大脑一直保持活跃。此外，书籍还能增强“同情心、社会认知和情商”，这与延长寿命也有关系。 【详细】

“冬病夏治”方法多 “三伏”时机别错过   夏季是养生的好时节。近年来，人们“未病先防”的养生意识逐渐提高，中医养生注重“春夏养阳，秋冬养阴”，而夏天，尤其是农历的三伏天，是一年当中阳气最旺盛的时候，此时是调养人体阳气的最佳时机。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn