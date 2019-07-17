冠心病诊断如破案：有高危因素人群要注意隐匿症状

胸痛是大多数冠心病常见的症状，有些人的症状却不明显，并不是典型的胸疼。北京友谊医院心血管中心副主任兼心内科副主任黄榕翀指出，有些患者感觉肩膀疼、腹部疼痛；有人因为牙疼就医，但是拔牙后疼痛感依旧没有消失，后来才发现是心脏问题；还有的冠心病患者，感觉咽部有紧缩感，总觉得喘不上气。如果某些不适症状与运动或者情绪激动、紧张等有关，就需要注意筛查冠心病。

为什么冠心病会引发其他部位的不适呢？这是由于发生心肌缺血、缺氧时，心脏的感觉神经反射到大脑皮质过程中发生错位而导致的，所以这时要进行鉴别，医生根据情况由简入繁进行检查。

如果本身冠心病危险因素不多、年龄不大、症状不是很典型，可以做平板运动实验，带好心电监护设备，在跑步机上按照设定的节奏逐渐增加心脏的运动负荷，观察心电图的相应变化，七成患者可以通过这种方式检测出来。

如果本身冠心病危险因素很多，加上近期频发胸疼，胸闷症状非常典型，这种情况下需要做冠状动脉CT或者是冠状动脉造影。在什么阶段应该用什么样的诊断方式，需要听从医生的安排。