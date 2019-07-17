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全球疫苗接种覆盖率不够高

去年有2000万儿童未及时接种疫苗

张磊

2019年07月17日08:45 来源：健康报网

记者7月16日从世界卫生组织驻华代表处获悉，世卫组织和联合国儿童基金会发布的最新数据显示，2018年全球有2000万名儿童（超过儿童总人数1/10）没有接种麻疹、白喉和破伤风等疫苗。自2010年以来，全球三剂白喉、破伤风和百日咳疫苗以及一剂麻疹疫苗的接种覆盖率一直停滞在86%左右。而要通过疫苗预防疾病的暴发，全球接种覆盖率需达到95%。

数据显示，未接种疫苗的儿童近一半集中在阿富汗、埃塞俄比亚、海地、伊拉克等16个国家。世卫组织总干事谭塞德博士表示，不同收入水平的国家之间以及国家内部在疫苗获取方面存在明显差异，这导致世界许多地区，包括一些疫苗总体接种率较高的国家，暴发了极具破坏性的麻疹疫情。2018年，全球报告了近35万例麻疹病例，比2017年增加了一倍以上。在发病率较高的国家中，乌克兰名列第一。联合国儿童基金会执行主任亨丽埃塔福尔说：“麻疹是一个实时指标，表明我们为抗击可预防疾病还需开展更多工作，必须竭尽全力为每个儿童接种疫苗。”

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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