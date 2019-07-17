艾滋病病毒可长期潜伏脑脊液中

美国一研究小组在《临床调查杂志》上发表研究报告称，他们在长期接受联合抗逆转录病毒治疗的艾滋病患者的脑脊液中，检测到了艾滋病病毒（HIV）DNA，并发现这些患者存在认知障碍的可能性要高于脑脊液细胞中没有HIV的同龄人。

联合抗逆转录病毒疗法（cART）是目前主流的艾滋病治疗手段，该方法能够抑制HIV的复制，但无法将其从患者体内消除，一旦停止治疗，病毒就会反弹，重新复制。长期以来，清除艾滋病患者体内所有HIV一直是科学家努力的方向，但关于HIV在中枢神经系统，尤其是在脑脊液中长期潜伏对神经系统的影响问题，却尚未被充分认知。

在新研究中，匹兹堡大学、耶鲁大学等多家机构研究人员组成的研究小组，对69名艾滋病患者的脑脊液进行了检查。这些患者绝大多数为男性，中位年龄50岁，接受cART治疗的中位时间为8.6年。检查结果显示，48%的患者的脑脊液细胞中存在HIV的DNA，他们中30%的人有认知障碍，其比例明显高于那些脑脊液细胞中没有HIV DNA的患者，后一群体中存在认知障碍的比例为11%。

研究人员表示，在几乎一半的患者脑脊液中检测到被HIV感染的细胞，这让他们感到惊讶。这表明cART虽可对HIV进行抑制，但病毒仍可长期潜伏于中枢神经系统，并对其产生影响。虽然造成艾滋病患者出现认知障碍的因素可能有很多，如年龄、神经炎症、血管功能障碍等等，但他们的新研究表明，脑脊液细胞中持续存在的HIV DNA与神经认知障碍之间存在着显著关联。尽管相关机制尚不清楚，目前也没有从脑脊液细胞中清除HIV的手段，但这一发现仍具有潜在的临床价值。

尽管存在血脑屏障，大脑并不是一块“净土”，近几年科学家在脑中观察到了各种各样的生物和活动迹象。比如说细菌、病毒、肠道代谢物质等等。大脑由之接受的影响大多数是负面的。此次证实艾滋病病毒的显著的认知干扰作用，再次提醒人们脑部环境的复杂。未来我们会将更多的神经疾病和心理障碍归因于脑部病原体。