实施健康中国，老广如何动起来？收好定制版健康指南

你多久没有锻炼了？

要想读懂“健康中国”，首先要了解为什么它这么重要？

是时候转变理念了！面对疾病，预防胜于治疗。《意见》提出，健康中国行动坚持以人民为中心，服务方式从以治病为中心转向以人民健康为中心。

2016年，《“健康中国2030”规划纲要》发布。它是我国健康领域的首个中长期规划，也是健康发展的“总纲”。此次健康中国行动有关文件，则是推进健康中国建设的“路线图”和“施工图”。

●亮点一：

四类重大慢性病，防控攻略得收好

①识别心梗，记好这些口诀

2017年，广东省卒中协会发布了粤语、客家话、潮汕话版“中风120”口诀，用三大广东方言传授快速识别中风的方法。广东省卒中学会会长、暨南大学附属第一医院院长徐安定教授指出，中风后3小时是救治的“黄金时间”，其中中风90分钟内溶栓效果最好。

广东率先在全国开启省级胸痛中心认证与国家推荐并举机制，鼓励医院建设胸痛中心。2017年，广东已注册234家胸痛中心医院。与其他医院相比，认证医院首次接触急性心肌梗死患者后确诊时间平均缩短了46%，医院内的救治时间也显著缩短29%。

②广东人重点防控这些癌症

《意见》要求，推进早筛查、早诊断、早治疗，降低癌症发病率和死亡率，提高患者生存质量。有序扩大癌症筛查范围。加强癌症防治科技攻关。加快临床急需药物审评审批。

在广东地区高发的、被称为“广东癌”的鼻咽癌，除了与遗传、水土等因素相关，还与广东喜食腌制食品的饮食习惯有一定的关系。2015年，中山大学肿瘤防治中心开发了鼻咽癌预测芯片，只需一点唾液，5天可测鼻咽癌。

③@中年人，体检别忘了这个项目

《意见》要求，探索高危人群首诊测量肺功能、40岁及以上人群体检检测肺功能。加强慢阻肺患者健康管理，提高基层医疗卫生机构肺功能检查能力。

④糖尿病患病率飙升，可要管住嘴！

有料哥从2016年广东省疾病预防控制中心公布的数据看到，在过去十年里，广东居民的糖尿病患病率从2.8%飙升至10%。全省18岁以上成人糖尿病患病率为10.0%，据此估计全省糖尿病患者高达800多万人。

有料哥提醒，防控糖尿病，在“大吃省”的老广们要注意调节饮食，少吃煎炸、烧烤、甜食和辣味食品！

●亮点二：国家喊你来健身

具体怎么做？《健康中国行动（2019—2030年）》提出，鼓励每周进行3次以上、每次30分钟以上中等强度运动，或者累计150分钟中等强度或75分钟高强度身体活动。日常生活中要尽量多动，达到每天6000～10000步的身体活动量。

●亮点三：减少“小胖墩”和“小眼镜”

《意见》要求，到2022年和2030年，国家学生体质健康标准达标优良率分别达到50%及以上和60%及以上，全国儿童青少年总体近视率力争每年降低0.5个百分点以上，新发近视率明显下降。

在全生命周期的健康保障中，妇女、老人和孩子需要更多关注。

吸烟是肺癌的重要诱因，二手烟也给他人带来健康危害。《意见》鼓励领导干部、医务人员和教师发挥控烟引领作用。完善卷烟包装烟草危害警示内容和形式。到2022年和2030年，全面无烟法规保护的人口比例分别达到30%及以上和80%及以上。

道理都懂，臣妾做不到？其实，有料哥现在也做不到“日行一万步，睡眠八小时”。但是有时候仔细想想，让我们不够睡的并不只有工作，更多的是睡前放不下的手机。

从今天起，多走些路，少抽点烟，少吃油盐，早些睡吧！