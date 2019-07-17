海归啃老10年“巨婴”让谁尴尬

江苏南京市民王先生是做生意的，家庭条件不错。儿子今年34岁，十多年前王先生送孩子到英国留学，儿子从英国留学回来后，一直没有找工作，整天游手好闲，父子俩为此经常争吵，有时儿子甚至会和他动手。（7月16日《现代快报》）

不论是送儿子到国外留学，还是给儿子买房，抑或给他买车，父亲用自己的财富积累和社会资本，让孩子少一些“负重前行”的压力。与许多“没有背景，只有背影”的寒门子弟相比，这位可以“拼爹”的年轻人没有“长安米贵，居大不易”的生存焦虑，只需要按部就班地进入生活的正轨就好了。然而，出人意料的“海归儿子啃老10年”，不仅是一个家庭的悲剧，也是一个社会的问题。

在家庭结构小型化的今天，许多家庭并不缺乏对孩子的宠爱，却难以把握宠爱与溺爱之间的边界。习惯将对孩子欲望的满足作为一种情感表达的手段，习惯对孩子百依百顺，没有花足够的时间陪伴孩子，只关注孩子的物质生活，却忽视了对孩子进行精神层面和文化层面的“营养输送”，让一些年轻人在生理上早已成年，在心理上依然是一个“巨婴”。

曾几何时，“海归”是一个令人羡慕的身份标签，自带精英群体的光环效应；现如今，“海归”泥沙俱下、良莠不齐，“海归”只意味着一段生活的经历与过程，并不意味着出众的能力与素养。“海归”并不是一个同质性的整体，而是有着鲜明差异性的个体；“海归”做起了“品虾师”的有之，在乡村“发挥作用，实现价值，赢得尊重”的有之，浑浑噩噩的“海归”有之，身陷囹圄的“海归”同样有之。

对于不少中国人而言，人生的意义往往是有幸福美满的家庭，有引以为傲的子女，然后就是为了家庭甚至子女而活；这必然会涉及到形形色色的人际关系，需要把这些人际关系处理得很好。“海归儿子啃老10年”背离了父亲的期望，引发父子之间的矛盾。早知如此，何必当初？

习惯了依赖父母，习惯了向父母无节制索取的“巨婴”，说到底也是父母溺爱的结果。父母对子女百依百顺，最终会让子女成为一个“不幸的人”。“巨婴”是错位家庭教育的产物，和家庭经济状况并没有必然的因果关系，一些平民家庭尽管物质生活谈不上丰盈，依然也会培养出“巨婴”。