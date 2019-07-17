下肢静脉曲张 日间手术当天就能下地走

提起“蚯蚓腿”，你可能不陌生。在我们身边，有些人因下肢静脉曲张，腿上的血管像蚯蚓般迂曲突起，夏天穿短裤时露出一截腿来，实在不好看。其实，“蚯蚓腿”不好看是一回事，不少患者还伴有酸胀、沉重、易疲倦感，但很多人往往不当回事，专家提醒，别发展到出现皮肤瘙痒、湿疹、色素沉着甚至溃疡才就诊，延误了治疗。

广州医科大学附属第二医院血管外科主任林少芒教授指出，其实下肢静脉曲张是血管外科的常见病、多发病。我国下肢静脉曲张的发病率大约在15%~25%以上，约有25％的女性和18％的男性患有下肢静脉曲张，约占血管外科疾病的60%以上，已成为国内各大医院的主要病种之一，而手术治疗仍然是下肢静脉曲张最主要和最有效的治疗方法。

在以传统手术治疗的年代，治疗“蚯蚓腿”是用大隐静脉高位结扎+剥脱术，不但切口多、创伤大、出血多，而且并发症也多，所以不少患者即使症状不轻了，也更倾向于保守的非手术治疗。不过，随着医学的发展，目前临床已经可用微创术式治疗“蚯蚓腿”。比如，采用微创的腔内闭合术，无需腰麻或全身麻醉，仅需在局部麻醉下，在患者的小腿做一个小的穿刺口，超声引导下即可完成，已逐渐演化成“日间手术”，可以不住院、接近零切口、无出血，术后即可下地行走，恢复正常生活。