鼠标手和糖尿病足是一类病

医学指导 广州医科大学附属第二医院神经外科主任王业忠教授

爪形手、鼠标手、高跟鞋足、糖尿病足……看到这几个病名，你会联想到他们有什么共同之处吗？

广州医科大学附属第二医院神经外科主任王业忠教授介绍，这几类病虽然部位不同、病名不同，但却是同一类疾病——周围神经疾病。这类患者多受手脚麻木疼痛的困扰，严重的甚至辗转反侧夜不能寐，在尝试过药物、理疗、打针后仍难以缓解，该怎么治疗呢？王业忠建议，如果明确是周围神经疾病，可到神经外科就诊，必要时可考虑微创手术治疗。

糖尿病足和爪形手 都是周围神经病变

在讲台上为学生们讲了三十几年课的赵老师终于要退休了。她本来计划着一退休就出去旅游，可没想到前一阵子突然开始双腿麻木、疼痛，白天痛得走不了，晚上痛得睡不着，针灸、理疗、吃药、打针都试过了，效果并不理想。赵老师到医院神经外科检查，医生发现本来就患有糖尿病的她已经发展到糖尿病足，出现了周围神经病变，建议她手术治疗。

跟赵老师不同，四十多岁的张英（化名）是服装厂的职工，常年在流水线上从事重复单一的挑拣工作。三年来，她右手无名指、小指以及手掌边缘疼痛麻木，有时疼起来像有无数只蚂蚁在爬，严重时又像刀割。试过多种治疗都没有明显好转，张英来到广州医科大学附属第二医院神经外科就诊。医生一看她的症状，告诉她这是“爪形手”，需要手术根治。

据王业忠介绍，赵老师和张英都是受手脚麻木疼痛的折磨，虽然部位不同、病名不同，但是她们得的却是同一类疾病——周围神经疾病。临床上，排除颅脑、脊髓病变、脊神经根压迫外，最多见的就是周围神经病变导致的手脚麻木疼痛。

常见周围神经病变有四类

常见的周围神经病变都有哪些呢？

王业忠指出，这类病变在手脚上有迹可循——比如，手麻手痛比较常见的病种有鼠标手和爪形手，而脚麻脚痛也有两种比较常见的病——高跟鞋足和糖尿病足。

爪形手

爪形手是尺神经压迫损害的一种表现，尺神经损害出现环指尺侧及小指一指半尺神经支配区感觉异常，疼痛、麻木，严重的手部精细动作也会受限，出现手内肌萎缩，有环指、小指末节屈曲功能障碍。

鼠标手

鼠标手很多人都听说过，多见于腕管综合征，是正中神经损害后，拇指、食指、中指和环指桡侧的一半（三指半）的正中神经支配区出现感觉异常，疼痛、麻木；严重者肌及骨间肌萎缩，出现精细活动障碍。

高跟鞋足

在周围神经病变中，脚麻脚痛也比较常见，高跟鞋足或称“模特足”，就是其中的一种，因工作需要，经常得穿高跟鞋在T台上走猫步的模特、芭蕾舞演员等多发，主要是因为前脚掌用力，足底跖神经压迫损伤所导致的，多表现为前足底疼痛麻木，严重时趾骨间肌萎缩，可导致行走困难。

糖尿病足

糖尿病患者也经常出现脚麻脚痛等不适感觉，夜晚症状尤其明显，有的甚至夜不能寐。其实，糖尿病的危害之一就是导致神经慢性损害，神经功能障碍，在手术中可见受累的神经肿胀，呈脂肪化改变。临床上，糖尿病足是糖尿病患者慢性周围神经损害的并发症之一，可累及腓总神经及胫神经，出现双下肢疼痛麻木，感觉丧失或感觉过敏。糖尿病足患者后期还可出现运动神经功能障碍、肌无力，严重者可有肌萎缩、深反射消失，同时还可能出现皮肤营养改变、血管功能障碍、骨质疏松等症状。

保守治疗无效可考虑微创手术

鼠标手、爪形手、高跟鞋足和糖尿病足……虽然疼痛的部位不同、病名各异，但这些患者多数是受到周围神经病变带来的手脚麻木疼痛的困扰，严重的甚至辗转反侧夜不能寐。

像赵老师和张英那样，在尝试过药物、理疗、打针仍然难以缓解的，最终都需要做微创手术。

王业忠提醒，其实不少人连该看哪个科都经常搞错。如果明确是周围神经疾病，可到神经外科就诊，有些医院还设有周围神经疾病专科门诊，必要时可咨询专科医生，考虑做微创手术，通过神经显微减压、神经梳理和去交感化等办法来解决。