英研究说早产儿不易建立恋爱关系

英国一项新研究说，与足月出生后长大的人相比，胎龄不足37周的早产儿成年后建立恋爱关系、找到伴侣和为人父母的可能性更小，原因可能是早产与性格内向、害羞以及不愿意冒险等特质有关。

英国沃里克大学研究人员在新一期《美国医学会杂志·网络开放》上发表论文说，他们分析了约440万成年人的相关数据，发现与足月出生的人相比，胎龄不足37周的早产儿成年后建立恋爱关系的可能性低28%，成为父母的可能性低22%。对于胎龄低于32周或28周的早产儿，上述可能性更低。

尽管早产儿成年后不易建立亲密关系，但研究也显示，一旦他们拥有朋友或伴侣，这些关系的质量与足月出生的人无异。

这项研究认为，早产儿成年后更难与人建立亲密关系，可能是因为他们通常更害羞、不喜爱社交，冒险和寻求乐趣的意愿更低。

论文第一作者、沃里克大学心理系的玛丽娜·德门东萨博士说，早产儿成年后更难建立恋爱关系可能与他们童年时经历有关。此前研究发现，早产儿童年时期社交互动较差，这使他们更难掌握寻找伴侣等方面的社交技巧。

沃里克大学心理系教授迪特尔·沃尔克说，父母老师等需要认识到社会化过程和社会融入对早产儿的重要性，支持早产儿交朋友和融入同龄人群体有助他们找到恋人和成为父母，这有助于身心健康，能提升幸福感。