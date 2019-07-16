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脑卒中 提前防控有妙招

陈映平 甘芷筠

2019年07月16日15:33 来源：羊城晚报

如何预防和及时识别脑卒中？在广东省人民医院神经内科副主任医师胡方方做出了解答。

据介绍，脑中风的发病率正以每年近9%的速度上升。其复发率可达30%～54%。胡方方指出，脑卒中的预防分为三个等级。

一级预防是对存在脑卒中危险因素但尚无脑卒中症状出现的人群开展预防。一些可能会导致脑卒中的疾病，如高血压病、心脏病等进行治疗和控制，保护血管，有效预防高血压及血脂异常，可预防脑卒中发生，这些措施具体包括降压、房颤抗栓、降脂等，同时要改变不良的生活方式。合理饮食，适当运动，戒烟限酒和保持良好的心态可使脑卒中发病率下降75%！

二级预防主要是针对已发生过脑卒中的患者采取防治措施，以改善症状，降低病死率和致残率，并防止卒中复发。建议脑卒中患者改变不良的生活方式，坚持药物治疗控制危险因素，缺血性脑卒中的患者要降压达标、降脂达标，才能有效地预防脑卒中。

三级预防是对已卒中的患者进行康复、护理，以达到减少残障和病情加重的目的。这些措施包括运动疗法、作业疗法、 物理因子治疗、言语和吞咽治疗、认知功能治疗和康复工程等康复护理。在康复治疗中，3个月内是黄金康复期，6个月内是有效康复期！

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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