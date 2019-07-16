预防生活方式病，日本有策略

1974年，加拿大学者从预防保健角度，首次将死亡与疾病归因于行为和生活方式、环境、生物学、卫生服务四大因素。如今，生活方式病已高居人类疾病首位，达到60%以上。为预防疾病，日本不仅将每年2月确立为“生活方式病预防月”，日本生活方式病预防协会还提出方案，今年2月推出的全新策略为“一无、二少、三多”。

一无：无烟。

烟碱可引起糖代谢和脂质代谢异常，增加糖尿病和高脂血症等疾病风险，其对中枢神经系统有兴奋和抑制作用，给心血管系统带来严重影响。香烟中的焦油含有多种致癌物和其他有害物质。鉴于香烟百害而无一利，日本多年来禁烟立场十分坚决，让吸烟者无处可吸。

二少：少食、少酒。

1.少食。俗话说：“饭吃八分饱，医生不需要。”控制暴饮暴食，对于维持身体健康非常重要。八分饱到底是什么感觉？就是进食欲望和速度明显下降，但还能再吃几口，吃了也不觉得难受；若这个时候停下进食，过段时间也不会觉得饿。另外，日本生活方式病预防协会建议，不要挑食，要细嚼慢咽，三餐有规律，控制“三白”（精白米面、盐、糖），摄取充足的膳食纤维。

2.少酒。东京农业大学名誉教授小泉武夫曾说，饮酒可以为生活增添乐趣，也可以缓解精神压力，但饮酒过量则会导致多种疾病。“健康日本21”计划强调，国民每日酒精摄入量不应超过20克。为了减少酒精对胃的伤害，喝酒前可以先吃点米、面、土豆或酸奶。

三多：多动、多休、多接触。

1.多动。日本空地较少，停车位价格昂贵，这导致上班、上学的人多选择步行或骑自行车。因为地铁站的电梯上标有残疾人专用，所以大家都会主动走楼梯。运动不仅是在特定的运动场地，生活中可以利用一切机会动起来。坐地铁时多站会儿，注意抬头、挺胸、收腹、提臀，以达到锻炼肌肉目的。饭后、周末全家人多到户外一起玩耍，不仅有利于身体健康，还有助于促进家庭和谐。

2.多休。“多休”并非让大家多睡觉，而是提高休息质量。良好的睡眠能快速恢复体力、缓解压力，建议每晚保证6~8小时睡眠。另外，要保证每星期、每个月、每年都有特定的休息日，让疲劳的身心放个假，有助于更好地投入工作学习中。

3.多接触。即更多地与周围的人、事、物接触，生活才会丰富多彩，保持心情愉快。生活有兴趣、有目标的人，无论多大岁数都会充满希望。（驻日本特约记者 夏 普）