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脾胃湿热、运化不力？来碗仙草绿豆水鸭汤

陈辉 张秋霞

2019年07月16日15:25 来源：羊城晚报

进入三伏天后，广州更加溽热难耐，不少人出现了口干、口苦、胃口差、身重肢倦等症状，在中医看来这些都是脾胃湿热、运化不力惹的祸。广州中医药大学第一附属医院内科蓝森麟推荐一款仙草绿豆水鸭汤，能健脾祛湿、开胃消食、清热解暑、生津止渴、凉血解毒。

材料：仙草60克，绿豆100克，茯苓50克，广陈皮15克，无花果4只，水鸭1只（约750克）。

做法：先将水鸭宰杀，去除羽毛及内脏，洗净，斩大块，放进加有陈皮（或柑、橘、柚叶）的沸水中稍焯，捞出冲洗干净血沫；然后，连同其他洗净的食材一齐置于砂锅内，加入清水3000毫升、白酒少许，用武火煮沸后改用文火熬2小时，精盐调味，即可。

功效：本汤食材中，仙草（又名凉粉草）性味甘淡寒，善于清热解暑、清热利湿、凉血解毒；绿豆性味甘寒，长于清热解毒、消暑、利水；茯苓性味甘淡平，功善利水渗湿、健脾宁心；无花果性味甘凉，功能是清热生津、健脾开胃；搭配性味甘凉，功擅补中益气、和胃消食、利水、解毒的水鸭；佐以性味苦辛温的广陈皮，既可健脾理气、燥湿化痰，使汤补而不滞，又可去除水鸭的腥臊味。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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