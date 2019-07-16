第三届中国中西融合皮肤科学大会圆满落幕

2019年7月12日-13日，由中国中药协会主办，中国中药协会皮肤病药物研究专业委员会、烟台市医学会皮肤病学分会、烟台市中医药学会皮肤病专业委员会、中国中药协会药物研究评价技术中心承办的“第三届中国中西融合皮肤科学大会暨烟台市医学会第八届皮肤科学术年会和烟台市中医药学会皮肤病专业委员会2019年度学术年会”在山东举办。

本次大会以“中西融合、医药共生、推进指南，发展皮科”为主题，围绕“皮炎湿疹、银屑病、医学美容、经方、配方颗粒”等多个专题开展，邀请到了皮肤病学界众多国内领军人物莅临分享，将更先进的治疗技术、诊疗经验与参会嘉宾进行深入交流，希望通过此次会议的举办，搭建起一个学术交流、技术创新的合作平台，更好地发挥中医药特色优势，促进我国皮肤病学诊疗水平的全面提高，服务于广大皮肤病患者。

中国中药协会皮肤病药物研究专业委员会主任委员李元文教授在开幕式致辞中表示，感谢各承办单位、支持单位的付出，中西融合一直是医疗行业永恒的话题，对于时代的发展具有现实意义，中西融合、研究开拓，已经成为各位提升医疗水平的正确选择。

大会同时召开了荨麻疹与皮肤过敏诊治、皮炎湿疹规范化诊疗、中医经方与配方颗粒三大主题论坛，各分论坛聚焦荨麻疹、湿疹的中西医结合诊疗，以及中医经方治疗策略等20多项专题报道。会议期间由中国中药协会皮肤病药物研究专业委员会主委李邻峰教授主持“中国中药协会皮肤病药物研究专委会湿疹学组及荨麻疹学组成立大会”，并宣布两个学组正式成立。

据了解，此次会议的顺利举办离不开安斯泰来制药、天江药业、国药集团、西安杨森、奇正药业、希尔安药业、中国中药、渤海药业、元康医学、亿帆医药、山东润中药业等十余家企业的大力支持。

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