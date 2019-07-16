纳入中小学考试，普及急救就该“从娃娃抓起”

时间不仅是构成生命的尺度，关键时刻更是决定生命的因素；因此，让急救技能培训从儿童抓起，对整体社会具有基础性意义。

急救知识等将纳入学校考试内容。据报道，近日印发的《健康中国行动（2019—2030年）》明确提出中小学健康促进行动，把学生健康知识、急救知识，特别是心肺复苏纳入考试内容，把健康知识、急救知识的掌握程度和体质健康测试情况作为学校学生评优评先、毕业考核和升学的重要指标。

据说，意外伤害和猝死发生后的前10分钟，对伤病员进行以包扎止血、心肺复苏等为主的紧急救治，常可挽救其生命，即所谓的“白金10分钟”，因为它比金子还贵。而医学上也有“黄金5分钟”的说法，这都表明，在关键时刻进行合理有效的急救，可能会决定一个生命的存亡。这里，“时间就是生命”被赋予新的内涵：时间不仅是构成生命的尺度，关键时刻更是决定生命的因素。

但令人遗憾的是，我国的大多数公众并不具有最基本的急救技能。相比发达国家30%-40%的应急救护技能普及率，我国急救技能不到1%的普及比例，还是太低。

社会公众不具备急救知识和技能，其实也不能责怪他们：谁教给他们这样的知识和技能了？我们从小学、中学、大学，再到社会就业，都没有机会学习、实践过急救相关的知识。提高全民的科学素养，首先普及急救知识，无疑是一项战略性工程；而让急救技能的培训从儿童抓起，列入中小学课程，并考试和实践，则具有基础性意义。

也正因为如此，今年两会，全国人大代表陈玮带来了“将应急知识和技能纳入义务教育必修课程”的建议，希望“急救从娃娃抓起”的理念能深入人心，让急救知识和技能全面普及。现在，《健康中国行动（2019—2030年）》明确提出把学生健康知识、急救知识列入中小学学习和考试内容，正是对此建议的积极回应。

当然，《健康中国行动（2019—2030年）》还只是一个纲要，还需要继续细化，使之细则更具有操作性。有必要把急救知识和技能纳入义务教育必修课程，分层实施，制定不同阶段的针对性课程。例如，幼儿阶段要让孩子明确知晓哪些事物是危险的，如电线插座、煤气开关、刀具及所有锋利物品等；小学阶段的急救教育主要普及急救电话拨打、求救和简单的外伤包扎等；初高中阶段则可重点普及心肺复苏术和常见的溺水、触电、窒息等急救……总之，急救知识教育从孩子抓起，是一件利于整体社会的大好事，理应认真落实到位。

□殷国安（时评人）