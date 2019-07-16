放杯糖水，蚊子会少叮人

怎样才能摆脱蚊子过个清净的夏天呢？近日网传一种看似特别不靠谱的方法：在屋子里放一杯糖水。据说可以让你少被蚊子叮咬。

如此奇特的操作真管用吗？钱江晚报记者查阅了相关资料，并向杭州市疾病预防控制中心消毒监测与病媒生物防制所所长孔庆鑫进行了一番求证。

在5月9日的美国PLOS Biology期刊上有一篇相关研究的论文。

科学家们选用攻击性较强的白蚊伊蚊作为研究对象。

他们准备了一些覆盖有网的透明塑料杯，把饥饿的蚊子分别关进这些杯子里，杯子里都挂着一个棉球，有的棉球浸了糖水，有的则是普通的水。然后把手放在塑料杯的网上持续1分钟，试着吸引蚊子过来咬，但又保持一段距离，不让蚊子真的吸到血，就这样不断“调戏”和“勾引”蚊子。

结果发现：在只有纯水的杯子里，蚊子更具有攻击性，攻击频率更高；而在有糖水的杯子里，蚊子的攻击性则被削弱了很多。也就是说糖水的确会降低蚊子对吸人血液的“冲动”。糖水浓度越高，削弱蚊子的攻击性则越明显。在降低蚊子攻击性上果糖、蔗糖、葡萄糖基本没太大差别。

“蚊子嗜糖，是种生存的本能，不管是公蚊子还是母蚊子，都需要通过摄取糖分来获取能量，从而维持生命。在自然界中，它们主要从花蜜、成熟的果子中摄取糖分。而且国外已经有用含糖的毒饵来灭蚊的做法。”孔庆鑫专业分析道。

不过，紧接着他又话锋一转，认为如果简单将这种驱蚊方法从实验室搬到家里用，效果可能会大打折扣。

他觉得，影响因素主要有三个：

首先，糖水中的能量只能解决蚊子维持生命的需求，如果母蚊子要繁衍下一代，人血所发挥的刺激卵巢发育的作用是不可替代的，也就是说，那些处于“青春发育期”的母蚊子非叮人吸血不可，除非它们不想长大不想当妈妈。

其次，相比单一的实验室环境来说，家里可要复杂许多，糖源可不光那杯糖水，像蔬果、垃圾等都是能吸引蚊子的糖源，而糖是无色无味的，相对成分单一的糖水，气味丰富的蔬果可能更具吸引力，因此，为了提升这杯诱蚊糖水的诱惑力，孔所长建议最好再加点料，比如高浓度的果汁等，蚊子就能闻香而来。事实上，国外在使用含糖的灭蚊毒饵也是掺杂了很多味道来吸引蚊子。

再次，如果这杯糖水只是把蚊子吸引过来而不将其杀灭，那么从长远来看这就不是驱蚊而变成了养蚊子，所以解决诱蚊的同时还得想办法灭蚊，否则还是难逃被叮咬的噩运。

相比那些从理论上就被否定的驱蚊方法而言，在屋子里放杯糖水已靠谱许多，只是在实际运用中还有待改进。