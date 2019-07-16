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暑期去东南亚旅游的要注意了！

杨彦

2019年07月16日09:05 来源：扬子晚报

登革热是由登革病毒引起的急性传染病，主要通过蚊虫叮咬传播，以发热、皮疹、关节疼痛为主要症状。夏秋季（尤其是5-10月份）是江苏登革热等蚊媒传染病的流行季节。记者从省疾控中心获悉，近年来江苏省登革热疫情呈逐年骤升趋势，截至6月27日，今年我省报告登革热病例数是去年同期的3.75倍。

登革热是由登革病毒引起的急性传染病，主要通过埃及伊蚊或白纹伊蚊叮咬传播，潜伏期3天至15天，多为5天至8天，临床表现为急性起病，程度可从轻度发热到高热不等，同时伴有严重头痛、肌肉和关节痛及皮疹，面、颈、胸部潮红，严重者可因休克或其他重要脏器损伤导致死亡。

自2005年以来，我省报告登革热病例均为输入性病例，主要来源于疫情较为严重的东南亚国家和地区，近期尤以柬埔寨输入的登革热病例居多。自登革热流行地区归国人员，如有发热、头痛、关节痛、皮疹等症状，入境时应当进行卫生检疫申报，配合海关做好体温监测、医学排查等工作。海关对发现有上述症状的入境人员要按照规定程序采取医学措施。入境后15天内出现上述症状的人员，应当立即就医或向当地国际旅行卫生保健中心咨询，并向医生说明近期旅行史。

疾控部门提醒，对于身处登革热流行区的大众人来说，避免蚊子叮咬是我们应该采取的最实用和最简单的防护措施行为，具体有以下做法：1、在居住场所安装空调或门窗、通道装上防蚊网；2、在睡觉时挂设蚊帐、使用灭蚊灯、喷洒杀虫剂或点燃蚊香驱蚊；3、不论是室内还是室外，都应该在皮肤裸露部分涂上防蚊剂，尽可能穿浅色长袖衣长裤；4、避免在“花斑蚊”出没频繁时段（早上八、九时，傍晚五、六时）在树荫，草丛、凉亭等户外阴暗处逗留。登革热防控有效的蚊媒控制措施还包括：杀灭成蚊、清除蚊孳生地（积水）等。

近期想趁着暑假前往菲律宾、越南及马来西亚等疫区旅游的市民，一定要做好防护措施。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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