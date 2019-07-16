健康新时代大幕拉开！健康中国行动有关文件昨日发布，健康中国建设又向前迈出一大步。战略目标清晰明确，美好愿景振奋人心，路径措施精准有力，健康中国离我们更近了。

党的十八届五中全会提出，推进健康中国建设。“健康中国”作为国家战略首次进入公众视野，让人眼前一亮。伴随《“健康中国2030”规划纲要》的出台，健康中国搭起主体框架，一幅宏伟的健康蓝图展现在国人面前。而今，15项健康行动丰满了健康中国的血肉，把健康优先的理念融入百姓日常生产生活的方方面面。从此，健康中国不再是远景、中景，不再只是蓝图、规划，从“云端”一步步走到你我身边。

健康中国行动，是党和国家对人民承诺的践行。健康，是人民幸福和社会发展的基础。随着社会经济的发展、个人财富的增加，百姓对健康的期待不再仅仅是病有所医，对防病、健身、养老、环保等需求越来越多，参与意识也不断增强。健康中国不仅是给未来中国描绘的一幅国泰民安的壮美画卷，也是党和国家对每个人许下的郑重承诺。这是中国共产党对新时期百姓健康新期待的回应，是党不忘初心、以人为本执政理念的真切体现。说到就要做到，承诺就要兑现。健康中国行动为加快健康中国战略落地提供了有效抓手，15项行动指明了未来的措施路径，30多个政府部门汇聚起维护促进健康的强大合力，这让我们再次看到党和国家推进健康中国建设的决心和信心。

健康中国行动，让全方位全周期保障人民健康的大网越织越密。当前，我国居民健康仍面临严峻挑战，卫生与健康相关社会问题仍然突出。环境污染、生态恶化等“城市病”严重，吸烟、酗酒、缺乏锻炼等不健康生活方式普遍，慢病发病人数快速上升、疾病负担日益沉重，“一老一小”健康问题令人忧心……健康中国行动精准施策，围绕健康主要影响因素、重点人群、重点疾病提出具体任务和目标，对心理健康、中小学生健康、癌症防控等社会关切的重大健康问题作出积极回应。每个人在不同生命周期所面临的突出健康问题，都得到了系统、细致的防控部署。有指标、有路径，政府责任明晰，公众行动有指导……随着健康中国行动的扎实落地，可以想见，越来越多的普通人不仅将活得更久，还将活得更健康、更快乐、更幸福。

健康中国行动，有赖全民参与、共建共享。推进健康中国建设，政府责无旁贷，相关部门、各地政府要以更大决心、更强魄力推动目标责任转化为实践成效。企事业单位、社会组织、家庭以及个体，同样需要对照健康中国行动有关文件，承担相应的责任与义务。这其中，每个公民都应意识到自己是健康的第一责任人，自觉从小事做起、从现在做起，管住嘴迈开腿、不抽烟少喝酒、主动寻求健康信息，把健康知识逐渐转变为健康行为。建设健康中国，需要政府牵头负责、社会广泛参与，更需要每个人尽责尽力，时时处处体现健康责任。唯有社会整体联动，把健康中国共建共享的基本路径落到实处，才能最大限度地推动释放健康红利。

健康中国行动有关文件的发布，进一步提高了百姓对健康的关注程度，也提振了全社会加快推进健康中国建设的信心。当务之急，是结合各地实际，及时制订出台具体实施方案，细化各项工作举措，并加强督促检查和跟踪分析，推动健康中国行动精准对接百姓多样化、多元化的健康需求，让健康中国的美好愿景尽快成为幸福满满的现实。