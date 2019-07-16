人体内出现转基因作物常见基因？系旧谣言“死灰复燃”

近日，很多微信群在传播一篇文章：《英国研究：中国人体内已出现转基因作物中常见的基因，请当心下一代！》。据此，一些10W+微信文章信誓旦旦地说：“这是转基因武器对中国人的危害的又一证明。”

然而，这实则是用钓鱼文和谣言文拼凑起来，为非转基因食品超市站台的广告文。

世博会、奥运会指定的食用油均包括转基因大豆油

这篇文章中说：“上海世博会不过只有几个月时间，就动用了全国科技力量和科技资源，严格检测转基因食品以避免危害外国来宾的健康。”

基因农业网主编方玄昌说，世博会、奥运会指定的食用油均包括转基因大豆油。

在科技部门户网站上，曾发布过《关于世博科技专项行动中应用快速检测技术检测食品中转基因成分的说明》。《说明》强调，世博科技专项行动组织开展对已有相关检测技术的集成应用，目的是满足上海世博会中将属于我国转基因标识目录中的转基因产品加贴转基因标签的需要，提供快速检测和鉴别的技术手段，这与检测病原体、有毒有害物质不同。

国际方面，在《奥林匹克宪章》明文禁止不能吃的产品名单上，兴奋剂位列其中，转基因产品并不包含在内。同时，国际奥委会不仅不排斥转基因产品，还对相关企业敞开大门。

有机食品超市内25%的商品是转基因

在这篇文章中有相当大的篇幅在介绍美国杂货连锁店“Earth Fare”。

美国北卡罗莱纳大学医学院药理系博士后任金琪说，“Earth Fare”超市是有机食品超市，但只在美国10个州开有店铺。

在其官方网站显著标明：75%的产品不是转基因食品，剩下的25%仍是转基因食品。

原联合国世界粮食计划署驻华代表黄安生曾告诉科技日报记者：“我在美国生活了20多年，我认为有机食品多是相关产业和公司为了推广市场而进行的宣传。在美国，有机食品的相关标准是由大型食品公司、食品生产者制定。截至目前，还没有研究报告显示有机食品在营养成分的改善方面比非有机食品强。”

科普作家、环保人士马克·林纳斯指出，迄今为止，有食用有机食品致死的例子，但却没有人因为吃了转基因食品而死亡。

杜撰《雪莱遗传学通讯》和“SCoAL”基因

这篇文章称，“英国学术期刊《雪莱遗传学通讯》发表了一篇文章引起了国内学术界的重视。”“来自德国泰斯特罗莎医学中心的遗传学家维克多·斯坦因教授，目前在中国进行一项国际基因组学研究计划。”中国农业科学院生物技术研究所研究员林敏表示，这些内容来源于关于转基因的一篇钓鱼文——《触目惊心：中国平民体内发现美国转基因的SCoAL基因！》。其实，并没有《雪莱遗传学通讯》这本英国学术期刊，也没有泰斯特罗莎医学中心。

该文章称：“经过基因改造的食物，几乎均含有SCoAL基因。”“SCoAL会在人体内合成化学物质丁二酸，这种化学物质具有较强的酸性和腐蚀性，进入眼中可能致盲。”

然而，中科院遗传与发育研究所生物学研究中心高级工程师姜韬认为，SCoAL基因名称应是炮制的。

“丁二酸，又名琥珀酸。含有琥珀酸的营养补充食品是食品添加剂及膳食补充剂，经由美国食品药物管理局批准为食用安全。所有生物都会产生丁二酸。”林敏说。

美国种植的转基因玉米75%在其国内消费

该文章称：“在美国，乃至整个欧洲很多国家，转基因食品已经被政府禁止。”

这错得离谱。“根据美国国家农业统计局公布的2018年全美农作物种植面积及主要转基因作物普及率。美国仍然是转基因作物的第一种植大国，约占全球转基因作物种植面积的40%。”武汉金玉良种科技有限公司董事长刘定富说。

美国大豆出口协会主席吉姆·米勒曾告诉科技日报记者：“在我的农场中，我种了转基因大豆和玉米。美国种植的玉米85%是转基因的，大豆95%也是转基因的，其中75%的玉米和42%的大豆都是在美国国内消费的。”