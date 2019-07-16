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潮汕机场海关从柬埔寨入境航班检出登革热病例

王丽萍

2019年07月16日08:38 来源：南方日报

7月10日晚，潮汕机场海关在柬埔寨飞揭阳航班旅客中检出登革热病例。据该旅客自述，其已发烧7日，海关现场检疫医师进一步排查后，高度怀疑为登革热。潮汕机场海关迅速联系揭阳市卫健局。目前，该旅客已确诊为登革热并在揭阳市住院接受治疗。

登革热是一种传染病，通过蚊子叮咬传播。今年上半年广东省共报告登革热病例394例，其中6月份病例数增加明显，占56.1%。近年来，去柬埔寨旅游及务工的人员日渐增多，每年5到10月是柬埔寨登革热的高发期，据海关全球疫情监测数据显示，截至6月24日，柬埔寨报告病例1.3万例，汕头关区今年截获的输入性登革热病例均来自柬埔寨。在此，潮汕机场海关提醒前往柬埔寨人员，做好防蚊措施，一旦发现有发烧不退、头疼、肌肉酸痛、皮肤红疹等情况及时就医。柬埔寨归国人员如有不适，应在入境时向海关申报。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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