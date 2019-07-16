铲除“健康谣言” 走出“养生焦虑”

“多吃菠菜可以补铁”——这个说法称得上是食物养生领域中有名的“定理”之一。殊不知，根据科学研究，菠菜所含的铁为植物性铁（非血色素性铁），这种铁的吸收率很低。因此，在补铁方面，菠菜实在谈不上有“专长”。

网络上现今有句流行语——“造谣一张嘴，辟谣跑断腿”，说的就是谣言往往来势汹汹，一些民众不经认真辨别便轻信。等到相关部门或专家出面澄清事实时，却发现辟谣力度远跟不上谣言散播的速度，而健康领域又是重灾区。

有关健康、养生的各种“偏方”“绝招”“传言”是当前活跃于移动传播端的信息门类之一。酒能暖身、牛奶助眠、房间放洋葱防流感……这些健康谣言与日常生活密切相关，正是瞅准了民众的养生痛点。借助于移动互联时代便利、高效的信息传播渠道，许多健康谣言通过微信、微博病毒式传播，给辟谣造成了很大困难。有时，谣言声音太“响”，竟使得真相发声时都“黯然失色”。更有甚者以传谣为营生，借此吸引流量，赚了个盆满钵满。

为何健康谣言总是屡屡得逞？随着收入水平的提升，公众对生活质量的要求增长迅速，健康谣言打着“守护健康、远离疾病”的幌子，切中公众核心关切，很容易引发情绪共鸣。有些人便选择“宁可信其有”，加入到传谣行列之中，这也正是健康谣言的病灶所在。野火不尽、风起又生，一些健康谣言被辟谣后不多久又改头换面、重见天日，让公众真假难辨。令人担心的是，有些健康谣言传播的所谓“养生窍门”，实则对身体有害；一些“治疗偏方”实际上中断了患者正常的诊疗过程，甚至耽误了病情，危害之大不可小觑。

在上个月启动的国家食品安全周中，国务院食品安全办公布了全民食品安全网络知识竞赛答题结果。1000道食品安全题目吸引1200万人参赛，答题次数突破17亿。但统计显示，多数答题者存在食品安全认知误区，整体错答率高达50%。越是日常生活中食品安全常识，错误率越高，特别是养生类题目总体错答率超半数。这背后，健康谣言的“洗脑式”传播恐怕是重要原因之一。

曾有人总结过网络谣言的几种类型：凭空捏造、半真半假、张冠李戴、改头换面等……健康谣言往往都有类似“套路”，掌握其规律后其实不难甄别。当然，这对信息时代公众的信息鉴别能力提出了高要求：要擦亮双眼、相信事实，明确真相，让科学知识成为健康养生的主导。

向往健康生活无可厚非，但追求健康需要理性思考与判断。一方面，监管部门对于健康谣言要快速反应、及时发声辟谣；另一方面，公众要少一些捕风捉影、少一些轻信盲从，每一次不经查证的“转发”，实则都是让健康谣言“扩音”。要想做好自己与家人的“养生指导”，最关键的还是要提高自身的科学素养。只有多方合力，才能让民众走出“养生焦虑”，提高健康认知水平。