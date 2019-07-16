为健康“守护人”撑好“保护伞”

默默无闻的乡村医生，连日来引发舆论关注。

近日，河南省通许县连续出现两起“村医集体辞职”事件，印有数十名村医签名和红指印的辞职申请令人触目惊心。工作压力大、工资发放不到位……村医反映的诸多问题引发了人们对这一群体的关心和担忧。尽管当地根据调查，否认了村医工资被克扣等问题，村医也在不久后拿到了相应的补助金。但该县也承认，在拨付基本公共卫生服务项目补助等资金方面存在迟延，影响了基层卫生工作的顺利开展。

乡村医生是农村居民健康的“守护人”，也是我国医疗卫生服务体系的短板和最薄弱的环节。近年来，国家采取了一系列措施，提高村医待遇、稳定村医队伍。如何撑好“保护伞”，解决村医的后顾之忧与难言之隐，让村医更多、更强，已成为提升基层医疗水平的关键所在。

收入偏低 人才流失

从上世纪50年代的“赤脚医生”，到现在的乡村医生，如今，即使在中国最边远的山区，也有乡村医生在坚守。作为发展农村医疗卫生事业、保障农村居民健康的重要力量，乡村医生的作用不可忽视。

但近年来，待遇不高、人才流失等问题，影响了很多乡村医生的积极性。对于发展空间的迷茫，导致一些地方乡村医生人才流失，队伍发展青黄不接，农村医疗卫生水平提升有限。河南通许村医的辞职信，就在一定程度上显露了村医群体面临的困境：工作压力大，收入偏低，生活难以得到保障……

2019年5月，国家卫健委发布的卫生健康事业发展统计公报显示，截至2018年末，我国乡村医生和卫生员达90.7万人，比上一年减少了6.2万人。据国家卫健委最新披露，全国尚有1022个行政村没有卫生室，6903个卫生室没有合格村医。

有专家指出，乡村医卫人员流失的背后，待遇偏低是重要因素。由于没有编制，对不少村医来说，生活补助和基本公共卫生服务项目补助基本意味着其全部收入来源。如果无法及时拿到补助，就没有了稳定的生活来源。

除了收入来源，村医的年龄高、学历低问题也相当严重。《2018年中国卫生健康统计年鉴》显示，我国近1/4的村医超过60岁，不到35岁的村医仅占9%；村卫生室的医务人员有78%为中专学历，本科以上学历的村医寥寥无几。

一方面是村医数量和质量的匮乏，一方面是农村对医疗需求的提升——专家表示，随着老龄化的加速和慢性病的多发，乡村需要更多高水平的医生。此外，乡村中的留守老人，也离不开村医的健康呵护。对此，国家乡村振兴战略规划（2018—2022年）明确提出，要切实加强乡村医生队伍建设，支持并推动乡村医生申请执业（助理）医师资格。

中国之大，各地情况千差万别，在许多偏远的山区、道路交通不方便的地方，村医发挥的作用，城市公立医院替代不了——让乡村卫生机构招得来人、留得住人，已经迫在眉睫。

多措并举 提高待遇

近年来，中国为加强乡村医生队伍建设频频出招。

2015年3月，国务院办公厅出台的《关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》指出，通过10年左右的努力，力争使乡村医生总体上具备中专及以上学历，逐步具备执业助理医师及以上资格，乡村医生各方面合理待遇得到较好保障。

今年5月，《中共中央国务院关于建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系的意见》提出，要推动职称评定、工资待遇等向乡村教师、医生倾斜。

国家卫健委扶贫办主任、财务司司长何锦国表示，在确保村医待遇方面，国家层面要求每人每年60元的基本公共卫生服务经费中，40％要补给村医。此外，基本药物制度补助经费也是村医待遇构成的一部分。

“比如一个村有2000人，每人60元经费的40％补给村医，村医待遇就会好很多。”何锦国分析称，从资金源来看，人口多的大村，村医待遇一般不存在问题。但如果是人口少的贫困村，一个自然村一两百人或者三五百人，村医工作量少、待遇低，这个工作岗位就没有吸引力。

针对这种情况，国家卫健委试图通过制度设计解决这一问题。对于800人以下的村，不要求一定要设卫生室，可以两个村设一个卫生室。“通过这种方式，村医服务的人口和工作量增加了，待遇就好多了。”何锦国表示。

“对于设卫生室有困难的村，乡镇卫生院每周派医生到村里巡回医疗，解决这些村的村民看病的问题。同时还有提供医疗服务的补助、基本药物制度补助等。”何锦国表示，制度设计上的安排，将逐步解决我国村医缺口问题。

培养人才 激发活力

除了国家层面政策和制度安排，各地也为乡村医生的待遇、培养等问题提出了诸多创新举措。

从2017年起，北京市开展了乡村医生岗位人员订单定向免费培养工作。预录取时，学生必须签订定向就业协议，承诺毕业后到所在区的村卫生室从事医疗卫生工作。两年来，北京共招录近200名学生，以期解决乡村医生队伍老化、青黄不接、后继乏人等难题。

湖南省今年将“基本消除村卫生室空白村”列为12项重点民生实事之一。截至目前，该省村卫生室空白村中，86%的房屋已经开工建设，65%的房屋已经完成主体工程，96%的村已经配备了医生。

安徽省从省、市公立医院选派优秀医疗人才，自今年7月初开始深入全省村医空白村驻村帮扶2年。驻村医生在为农村百姓提供基本医疗卫生服务的同时，还通过“传帮带”，培养村卫生室接班人，提升基层服务能力和管理水平。

安徽省卫生健康委党组书记单向前表示，应建立“多劳多得”制度，提高村医收入水平、激发村医活力。“要落实在岗村医养老保险制度，放宽职称评定条件，在提升其职业愿景方面提出明确的措施。对符合条件的村医优先纳入乡镇卫生院编制管理，增强村医岗位的吸引力，营造‘栓心留人’的氛围。”

亿万农村居民的健康需要大批合格的乡村医生守护，国家医疗卫生体系需要有坚实的基层支撑。只有把乡村医生面临的生存与发展的问题解决好，让村医有希望、有奔头，有体面的收入和充足的保障，才能真正让乡村医生人才留得住、队伍能发展。