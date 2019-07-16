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防汛进入“七下八上”关键期

水利部部署水旱灾害防御重点工作

2019年07月16日08:26 来源：人民网－人民日报

人民网北京7月15日电  （记者王浩、丁怡婷）记者从水利部获悉：全国进入“七下八上”（7月15日至8月15日）防汛关键期。目前长江中游九江江段及鄱阳湖水位超警，湖南湘江全线再次超警，西江形成2号洪水，防汛抗洪形势严峻。

据气象水文部门预测，今年“七下八上”期间，我国将出现南北两个主要多雨区，南方多雨区位于江淮、江南、西南东部等地，北方多雨区位于东北东南部、华北东部等地，少雨区位于西北东部、华北西部；长江中下游、黄河、海河部分水系、第二松花江、辽河等将发生区域性较大洪水；将有2—3个台风登陆我国，登陆个数接近常年略偏多且强度偏强。

国家防总副总指挥、水利部部长鄂竟平强调，“突出重点江河防御，做好长江中下游、黄河、海河、第二松花江、辽河等防御工作。”

目前长江中下游干流部分江段仍超警戒水位，后期降雨仍然偏多，与前期多雨区域高度重叠，防御形势不容乐观；黄河、海河、第二松花江、辽河等北方河流常年不来大水，部分干部群众不同程度存在侥幸心理和麻痹思想，抗洪抢险经验缺乏，工程基础薄弱，一旦发生洪水，防守难度极大。

此外，水利部提出加强长江流域超警戒和超保证水位河流、薄弱堤段、险工险段等巡查防守，加强巡查力量，加密巡查频次，确保堤防安全。

水利部强调，“七下八上”期间降雨偏多的北方地区应特别重视水库和堤防安全，严格执行汛期水库汛限水位有关规定，严禁水库擅自违规超汛限水位运行，确保水库安全。采取提前预泄腾库、拦洪削峰错峰等措施，充分发挥骨干水库防洪减灾的巨大效益，减轻下游地区防洪压力。

记者从应急管理部消防救援局获悉，入汛以来，全国消防救援队伍先后参加因强降雨导致的城市内涝、激流洪水、山体滑坡、建筑坍塌等抢险救援任务2536起，出动消防指战员26756人次、消防车4163辆次、舟艇1134艘次，营救遇险被困群众13456人，疏散群众37967人。

据介绍，应急管理部部署全国消防救援队伍统筹调整专业力量，将全国划分为东、南、西、北、中5个应急救援协作区和10个重点流域协助区，建立联勤联动、区域协同、跨区增援等工作机制，并向湖南、湖北、福建等地紧急调拨了一批救援装备物资。

《 人民日报 》（ 2019年07月16日 14 版）

(责编：李轶群、杨迪)


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