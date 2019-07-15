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肥胖是“城市病”？英国研究发现农村生活更容易令人发胖

李亚茹

2019年07月15日14:16 来源：环球网

肥胖通常被认为是一种“城市病”，因为城市居民的生活水平相对较高，可以享受到比农村更好的饮食条件，发胖的几率似乎也会更高。然而，近日英国《自然》科学杂志公布的一项最新研究称，全球农村超重和肥胖率增长的速度快于城市!让我们跟随法国健康杂志《medisite》一起了解一下吧!

身体质量指数(IMC)是国际上常用的衡量人体胖瘦程度与健康状况的一个标准，计算方式是体重公斤数除以身高米数。英国帝国理工学院的研究人员汇总了1985至2017年进行的2000多项针对全球人口身体质量指数的研究数据，对象涉及来自200个国家的1.12亿成年人。结果显示，从1985至2017年，男性和女性的身体质量指数均呈上升趋势，体重人均增加了5至6千克。其中，农村地区对该指数增长的贡献率为55%，在一些中低收入国家，这一比例甚至达到了80%。

对于产生该现象的原因，研究人员分析称，城市的体育设施为其居民改善健康状况创造了良好的条件，而农村居民经常食用超加工食品，导致体重不断增加。此外，农业机械化使农民活动量减少也是农村肥胖率升高的原因。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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