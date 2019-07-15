专家：10岁前是矮小症干预黄金期

正值暑假，多地医院矮小症病例咨询逐渐增多。专家提醒，矮小症患儿及早治疗可最大限度提高成年身高，10岁前是干预和治疗的黄金期。

贵州省人民医院儿科矮身材门诊主任医师付晓玲介绍，身材矮小在临床上强调“早发现、早诊断、早治疗”，孩子的年龄越小，骨骺的软骨层增生及分化越活跃，孩子生长的空间及潜力越大，对治疗的反应越敏感。

开始治疗年龄如果偏大，生长期就短，及早治疗可最大限度提高患儿的成年身高。一般来说，女孩的骨龄超过14岁，男孩的骨龄超过16岁，其骨骺线已接近闭合，基本没有长高的机会了。越早了解骨骺线闭合情况，越早干预，孩子长高的可能性越大，10岁前是干预和治疗的黄金期。

付晓玲表示，在活动和日常的门诊中经常碰到因家长重视不够而就诊太晚、错过治疗时机的孩子。“一些家长不知道孩子生长发育的基本规律，一些家长在孩子生长迟缓时盲目等待，固守‘晚长’老观念，一些家长则是在孩子身高偏矮时使用增高保健品等，甚至盲目进补。”

付晓玲说，矮小仅为疾病的一种表现，实际导致身材矮小的疾病种类多，病因复杂，因矮小就诊需要做多项检查才能确诊，家长发现孩子身高落后要到正规医院专科门诊就诊，不要随意使用增高保健品或者去广告宣传的小门诊。