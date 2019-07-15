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盛夏来临，多种常见疾病宜警惕防范

萧海川

2019年07月15日09:33 来源：新华网

夏季入伏之后，气温攀升明显，暑热逐渐发威。晴雨交织的天气状况，为部分夏季常见疾病提供了滋生条件。山东济南市疾病预防控制中心提醒公众，当前食源性疾病、手足口病、空调病等多种疾病较为常见，宜注意加强防范。

山东济南市疾病预防控制中心表示，食源性疾病是借助食物传播的疾病，常见的病原有痢疾杆菌、伤寒杆菌、沙门氏菌、副溶血性弧菌、致泻性大肠杆菌等细菌。临床上，多表现有恶心、呕吐、腹痛、腹泻等症状，潜伏期较短且发病突然、病例集中。病例可伴有发热，严重者可出现脱水情况。

手足口病则是由肠道病毒引起的婴幼儿常见传染病，每年的5月至8月为发病高峰，病患以5岁以下儿童为主。这一疾病隐性感染率高，显性感染症状一般轻微，且主要通过人群间的密切接触进行传播。临床表现主要为发热，在手、足、口、臀、膝部出现丘疹、疱疹，可自愈，不留痂。一般仅需对症治疗，预后情况良好。

随着生活水平的提高，空调病开始频繁出现。医学专家表示，由于病症主要表现为头晕、发热、盗汗、身体发虚等，空调病常被误认为感冒。实际上，空调病是因长期处于封闭环境中，室内氧气得不到补充，冷风降温令人体无法正常排汗，最终导致内分泌紊乱，引发身体不适。

卫生部门建议公众夏季注意饮食安全卫生，避免生熟不分、贪凉暴饮暴食，养成良好卫生习惯。家有小孩的父母，应避免带孩子长时间流连人员拥挤的公共场所，加强幼儿身体清洁卫生。同时，室内使用空调也应注意加强通风换气，室内外温差不宜过大。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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