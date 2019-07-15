北京妇幼保健达到发达国家水平 严重出生缺陷率8年连降

本市户籍人口严重出生缺陷发生率实现了连续8年下降。昨天在北京市卫生健康委举办的北京医药卫生院士讲堂上，市卫健委公布的数据显示，本市孕产妇死亡率和婴儿死亡率分别下降，约70%以上的严重出生缺陷儿避免出生；2018年北京市女性平均期望寿命为84.63岁，比1979年延长12.37岁。

孕产妇死亡率40年降68%

市卫健委会上公布的最新数据显示，本市孕产妇死亡率和婴儿死亡率较1979年分别下降68%和88%，2018年户籍人口婴儿死亡率2.01‰、5岁以下儿童死亡率2.69‰……达到发达国家水平。

目前，北京有市级妇幼保健院1家，区级妇幼保健院16家，助产机构120余家，市级危重孕产妇救治中心11家，市级危重新生儿救治中心7家，开展妇幼保健服务的基层医疗卫生机构300余家，80%以上的基层医疗卫生机构通过妇女保健和儿童保健规范化门诊市级评估。

本市还整合了两癌筛查及长效体检项目，开始全面实施HPV筛查方法，两癌筛查出癌前病变及宫颈癌、乳腺癌治疗率均接近100%。

超70%严重缺陷儿避免出生

同样成效显著的，还有出生缺陷的防治。据统计，本市新生儿神经管缺陷发生率由2011年的1.01‰降至2018年的0.67‰。户籍人口严重出生缺陷发生率连续8年呈下降趋势，70%以上的严重出生缺陷儿避免出生。

据介绍，这数字背后是本市出生缺陷全面防治的“三级预防”模式。在一级预防中，整合婚前保健和孕前保健服务机构和服务内容、优化服务流程，免费发放“婚育健康服务包”，不断提高增补叶酸等公共卫生项目覆盖范围。房山、大兴、怀柔、密云等区实现婚前保健、婚姻登记一站式便民服务。

二级预防则积极推广产前筛查和产前诊断一体化服务管理模式。当前全市有产前诊断机构8家，产前超声筛查机构110余家，产前血生化筛查机构70余家。同时，本市还在不断扩大三级预防，如加强新生儿疾病筛查、监测、防治网络建设，扩大新生儿疾病筛查病种，在新生儿遗传代谢病筛查、听力筛查、先天性心脏病筛查、髋关节脱位筛查和耳聋基因筛查基础上，新增肾上腺皮质增生症筛查，形成新生儿疾病筛查“6+1”的新格局。

儿童健康保障网络化

在妇幼健康服务方面，本市开展了网络化儿童健康保障，其中包括完善危重新生儿转会诊网络，开展早产儿保健服务，针对婴儿死亡常见原因开展儿童死亡防控工作等。

本市还积极推广儿童疾病综合管理等适宜技术，健全儿童听力、视力、肢体、智力和孤独症筛查、诊断、康复及随报网络。

此外，通过搭建儿童眼及视力保健、口腔保健、心理保健服务网络，本市强化了儿童早期综合发展服务。截至目前，全市有3个区妇幼保健院成功创建国家儿童早期综合发展示范基地。（记者 刘欢）