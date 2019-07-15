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心理医生妙招化解失眠和焦躁

2019年07月15日09:04 来源：钱江晚报

浙江省精神卫生中心医疗办公室主任刘兰英说，要想在夏天拥有良好的睡眠和平和的心情，首先要做到早睡早起，切忌熬夜，保持规律的作息习惯，“夏天睡觉，我一直推荐空调开26度，这个温度不高不低，人体感觉清凉舒爽，最有利于入睡，而且也节能环保。”

吃宵夜是夏天标志性的夜生活，但睡前吃得太多，腹部的饱胀感会直接导致睡不着，还会引起胃食道反流，影响睡眠治疗；夏天贪凉吃太多冷饮会造成脾虚，加重失眠、易醒、心神不安，所以要控制食用的量。

刘兰英推荐了几道夏天助眠养神的膳食：早餐喝茯苓百合莲子粥，茯苓祛湿健脾，百合莲子养心安神；午餐和晚餐适当吃黄花菜烧肉，黄花菜就是“忘忧草”，有疏肝解郁的功能；三餐之间可以多喝些玫瑰花茶。

气温升高后，很多人嫌热减少了运动量，其实缺乏运动也会影响情绪。刘兰英说，心率保持在110~120次/分时，人的大脑会处于一个愉悦的状态，能抑制焦虑、抑郁等情绪。她建议，夏天也要保持运动习惯，游游泳、跑跑步，这也有助于睡眠。

“如果失眠严重，情绪焦躁到影响学习和生活，那千万不要硬扛，一定要及时到医院就医，向专业的医生寻求帮助。”

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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