天热孩子没胃口吃好喝对才不厌食

编者按

暑期让很多家长最为头痛，不少孩子在家一待就是一天，由于无人看管，零食不限量，很多孩子往往在正餐时出现食欲不振、厌食或食量减少。此时天气炎热，孩子消耗大，若不注意饮食，就会暑热伤身。专家提醒，夏季应适当为孩子增加食物种类，以清淡、容易消化的食品为主食，多食用牛奶、鸡蛋、瘦肉、豆类和面食等。同时需要给孩子补充更多的水，白开水是最好的饮料；少量多次定期饮水、无口渴感觉时也按时饮水，是预防热损伤和脱水的有效方法。家长还应限制孩子购买零食的途径、吃零食的量和品种，为孩子选择新鲜、天然、营养丰富的奶类、果蔬类、坚果类食物作零食。切记要让孩子先把三餐吃饱吃好，零食不能代替正餐。

“儿童在夏季食欲不振、厌食或食量减少，很大程度上是因为出汗多、消化液减少，导致消化功能降低、食欲大减，多为正常生理现象，不必过于担心。” 全军儿科疾病诊治中心、解放军联勤保障部队第九〇〇医院儿科主任医师任榕娜近日指出，儿童夏季饮食宜清淡，注意营养物质的补充。生活中，爸妈们应为孩子们准备一些降暑的果蔬，改善夏季饮食方式，既可以让孩子胃口大开，又可预防暑热伤身。

夏季饮食清淡易消化， 不要吃太多冷饮

任榕娜建议，夏季应适当为孩子增加食物种类，清淡、容易消化的食品，是主食的首选，如：冬瓜小排汤、盐水虾、清蒸鱼、蒸蛋等。夏天体力消耗大，多食用牛奶、鸡蛋、瘦肉，为孩子提供充足的优质蛋白。豆类和粗粮中含有丰富的维生素B，也可以在一定程度上缓解疲劳、增强免疫力。

对于不爱吃饭的孩子来说，换口味吃些面食也不错。任榕娜说，面条的主要营养成分有蛋白质、脂肪、碳水化合物等，易于人体消化吸收，有改善贫血、增强免疫力、平衡营养吸收等功效。鸡丝凉面也是很适合宝宝食用的一款夏季美食，鸡肉含有丰富营养元素和维生素。在出汗时，也不要吃太多冷饮，可以适当吃些粗粮，如玉米、麦片和小米粥。

平时注意饮食清淡，有必要的话可辅助服用一些帮助消化的药物，如多酶片、胃蛋白酶等。还可适当为孩子做顺时针的胃肠道抚触，促进食物消化。勤洗澡也能促进周身血液循环，帮助胃肠道消化。

白开水是最好的饮料，少量多次主动饮水

专家提醒，夏天孩子需要补充更多的水，白开水是孩子夏季最好的饮料。因为，多数自来水都含有较为丰富的矿物质，而且价廉易得，因此烧开后的自来水可以作为夏季喝水的首选，尽量少喝纯净水、蒸馏水、人工矿物质水等。

生活中，切记给孩子每天饮用新烧开的水。水烧开1-3分钟即可，烧开后应加盖放置在阴凉处保存，以防细菌进入和繁殖。桶装水开启后应在一周以内喝完。净水器应该缩短清洗和更换滤芯的周期，最好不要超过1个月就清洗1次。水杯、水壶要每日清洗，尤其是不透明材质生产的水杯内部。

孩子在口渴时已经处于微脱水状态，单凭满足口渴感的饮水只能补充机体失水量的40%-60%，因此主动补水十分重要。据研究，少量多次定期饮水、无口渴感觉时也按时饮水，是预防热损伤和脱水的有效方法。具体做法是：每2-3小时饮水1次，每次100-200毫升，也可根据个人和温度减少或增加饮水间隔时间和饮水量。饮水时先含在口腔内一段时间，缓和口渴感觉后再咽下，千万不要暴饮。

喝水也要注意时间和方式，不要盲目去催促孩子喝水。大量出汗之后的疯狂饮水，特别是短时间内大量饮入不含矿物质的纯水，是有危险的。比如刚刚激烈运动结束时，千万不要大量喝水，避免增加孩子肠胃的压力，或血液过度稀释而导致低钠血症，即水中毒。睡前，也不宜过度喝水，以免夜尿次数增多，破坏睡眠质量。饭前大口喝水会让孩子增加饱腹感，降低孩子吃饭的食欲，影响孩子的饭量。饭后孩子立即喝水，也可能会引起胃的灼热感，还会有恶心呕吐的现象。

零食不能任性吃，奶类果蔬坚果为最佳

孩子们终于盼到放暑假了，可以放松玩耍，还能“任性”吃大把零食，这都让父母担心不已。零食应该怎么吃才科学？

“吃零食是孩子的天性，也不要‘一棒打死’，应当从口味、健康和营养因素来选择零食。”任榕娜介绍说，孩子在生长阶段营养需求大，零食可以在正餐摄入不足后为孩子补充一定能量，又可以得到一定享受，因此不能简单地对零食说“不”。

零食与垃圾食品并不能画上等号。家长应该做的是限制孩子购买零食的途径、吃零食的量和品种，为孩子选择营养丰富的食物作零食。

首先，补充的零食要有重点，除了口味和喜好，应根据运动或学习需要，选择新鲜、天然、易消化的零食，多选奶类、果蔬类、坚果类食物，补充富含蛋白质、钙、镁、铁等元素以及其他微量元素。吃的时间，可以在两次正餐中间，但不要太频繁，不超过3次，也不要在就餐前和临睡前食用。

其次，每次吃零食应适量，一次不能吃得太多，切忌把零食当成主食，否则影响下一次正餐的食欲，一般在50克-100克之间，瓜果类可适当增加一些。同时，避免在玩耍时吃零食。

第三，尽量买含糖和添加剂少一点的零食，远离高糖食物、饼干、膨化剂类的薯条、盐焗、煎炸类食物，调味辣条、豆制品、肉制品、棉花糖、汉堡、热狗等最好不吃。

“食物摄入还是要以正餐为主，让孩子先把三餐吃饱吃好，零食不能代替正餐。”任榕娜强调，一定要购买正规厂家生产的零食，不要吃路边摊贩卖的不洁甚至有害的食物。