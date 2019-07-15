大龄留学：这样的选择值不值

在德国留学的杨明松出国留学之前在一家外企工作了3年；苏悦在28岁时辞职到日本留学；瞿凯为了重新选择职业方向而走出国门再进校园……在中国留学生群体中，有这样一群人，他们经过职场的锤炼之后，或因人生转向，或因职业发展，背起行囊重新出发，走出国门开始自己的留学生涯。

为了长远职业发展

在“为什么工作几年后选择出国留学”这个选项下，每个人的答案不同，但占比较大的是为了将来的职业发展。

杨明松在一家外企工作3年之后决定赴德国读书深造。“本科毕业后，我就参加工作了。在工作过程中，和各个国家的同事、前辈接触下来，深深体会到自己和他们之间的差距，同时也感到自己视野不够开阔，如果继续一成不变地工作，将来很有可能被淘汰。”在和身边优秀同事的接触过程中，杨明松渐渐意识到了自己的不足，也看清了未来的目标与方向。因此，在工作两年后自己负责的第一个完整项目完成后，他决定重回学校。“虽然再读两三年书，会失掉不少工作机会，但从长远的职业发展来看是有益的，也是值得的。”

除了为了更长远的职业发展考虑出国留学之外，也有留学生是为了开启一段新的职业道路。

本科毕业后，瞿凯在两年内换了3份工作——从电子工程师、网络售后服务到市场销售。“如此频繁地换工作，为的是尽可能多些工作体验，看看究竟什么样的工作是自己喜欢的同时也是适合自己的。”两年后，瞿凯明确了自己的职业方向，决定转投金融行业。“但是我本科学的是计算机专业，想进入金融行业，就需要重新学习新的知识。”经过慎重考虑，瞿凯决定出国留学。

在瞿凯看来，有了清晰的职业规划再出国留学，会更珍惜留学机会，也会有更多的收获。

多重压力下的突围

对工作后出国留学的中国学子来说，即使有了清晰的目标，在真正进入留学生活后，还是会遇到各种各样的挑战。

苏悦在28岁时辞职，只身一人到日本学习文化研究。她表示，能感觉到精力不如学生时代那么充沛。“让已经工作的人再坐在课桌前学东西还是需要一个适应过程的。记得之前念书时，我可以在图书馆坐上一天，现在能坐半天就不错了。相比20出头的学生，脱离学习环境较长时间的学子需要一段时间来培养自己的专注力。”苏悦说。

除了精力不够充沛之外，适应新的语言环境也让苏悦感受到了压力。“虽然我在国内已考过日语一级，但因为工作之后用得很少，日语运用能力急速下降。”为了跟上上课进度，苏悦特意买了一支录音笔。“因为怕听不懂，就把课堂所讲的内容录下来，回家再慢慢听。有时候想到自己年纪大了，记忆力没有以前好了，就感觉压力更大了。”

在接受笔者采访的海外学子中，都提到了一个共同的挑战——经济压力。出国留学一般费用不菲，在没有新的经济来源的情况下，规划好留学期间的开销非常重要。

在国内工作3年的杨明松，虽然经济收入还可以，但准备出国留学已经花掉了他一半的积蓄。在德国留学期间，他为了省钱，从各方面都尽量做好规划。

如何衡量值不值

对工作后出国留学的选择，大家的看法并不相同，赞成者有，反对者也有。

杨悦的父母就不太理解他的选择，“毕竟我在国内的工作不错。在父母看来，我出国留学相当于抛弃国内所有的积累，去探求一个未知的结果”。

瞿凯认为，正是因为有了工作经验，出国留学才更有针对性。“有一种观点是既然已经有了工作，年纪也不小了，再出国留学的必要性不大。” 瞿凯说，“但只要目标明确，出国留学就有价值。以我为例，出国留学归来后实现了自己的预期目标——转到金融行业，现在已在一家金融服务机构工作。”

杨明松已留学归来，并回到了之前工作的公司，进入了管理层。他认为，出国留学的经历增加了自己的成功机会。“当时我做出出国留学的决定，也是经过反复思考的。在完成项目的过程中，我清晰地看到自己在职业发展的不同阶段能达到的高度，所以希望能有所突破。只要是目标清晰的留学就是值得的。”杨明松说，“我从学校到工作单位，再从工作单位到学校，如今又返回工作单位。这段经历，为我认识自己提供了新的视角。随着对自己认知的加深，生活也会朝着积极的方向变化。”

相关业内人士表示，无论在什么年龄段出国留学，都需要有明确的规划和清晰的认知，只有这样才能让留学经历“物有所值”。