这儿的垃圾派上大用场

“一年前，这儿是臭水满地流。”山西省长治市屯留区路村乡老军庄村支书时长青说：“现在，看看我们的村容村貌，变化够大吧。”

老军庄村是远近闻名的牲畜屠宰、牛驴肉加工集中地。以前，每天有数吨牲畜粪便、血水、内脏等废弃物随意倾倒。现在的老军庄村，脏臭无踪，美丽宜居。眼前的变化，源自屯留区垃圾分类、终端处理模式的创新。

据了解，屯留区把垃圾分为可腐烂和不可腐烂两大类，通过各自的运转处理体系处理。可腐烂垃圾包括厨余垃圾以及禽畜粪便、秸秆等农业废弃物，分户收集、定期收运、密闭处理，进行沼气化综合利用。“这样的分类设计接地气，村民听得懂、易操作、可执行。”屯留区区长翟卫华说。

现在，老军庄村的沼气站有300立方米规模，借助沼气，村里建了公共浴室，小学、村集体组织活动都可以免费或优惠用燃气。

“村里配备了专用垃圾收集车供牲畜屠宰加工户使用，”时长青介绍，“每户送1车料就能免费领公共浴室澡票，送够10车领1袋沼渣，村里人对垃圾分类的认可度、积极性都上来了。”

对可腐烂垃圾进行沼气综合化利用，当地克服了不少困难。可腐烂垃圾在25摄氏度到30摄氏度时最有利于发酵，可屯留区整体处在太行山上，冬天气温常在零下十来摄氏度。屯留区采取增温保暖措施，创新采取集中供热+地暖管、沼气锅炉+地暖管、电热棒+地暖管三种模式，通过热水循环加温，提升沼气罐内温度，同时沼气罐外又采取搭建阳光保温棚、加盖保温棉被、喷涂保温材料等方式，在较低投入条件下，实现沼气设施常年不间断地稳定、高效产气。

目前，屯留区已建成可腐烂垃圾沼气化综合处理站16座，总容量约1.5万立方米，可辐射处理12个乡镇110个村的可腐烂垃圾和40多个养殖场的畜禽粪便。

老军庄村正在规划一座产气规模更大的沼气站，村里牲畜屠宰、肉类加工产业产生的可腐烂垃圾可就近送到沼气站作原料。“如果可腐烂垃圾不能得到有效处理，垃圾围村、污水横流的老军庄就没办法建这个基地。”翟卫华说：“可以说垃圾分类、无害化处理，为老军庄的相关产业创造了发展条件。”

“在人口较为密集的农村，屯留区以沼气池建设为突破口，探索出了一条村民积极参与、收益良性稳定、可持续运行的农村垃圾分类、终端处理路子，值得借鉴推广。”长治市委书记孙大军说。

《 人民日报 》（ 2019年07月15日 13 版）