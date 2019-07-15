垃圾分类，农村也要有行动

人民网北京7月14日电 （记者常钦）“垃圾分类事关千家万户，不光城市要推动，农村同样也要有行动。按照中央决策部署，我们在推进农村人居环境整治过程中要积极做好农村生活垃圾的分类处理。”近日，农业农村部农村社会事业促进司司长李伟国在农业农村部举行的新闻发布会上说。

李伟国介绍，农村生活垃圾问题和城市有所不同，不论是组成成分还是处理方式都有不同特点。近几年，主要推动探索适合农村特点的垃圾分类方法和处理方式。同时，农民自古以来就有对生活垃圾分类处理的传统，比如大多数农村家庭将可回收利用的垃圾交到废品回收点，把可腐烂垃圾通常就地转化为肥料来使用。随着生产生活方式的变化，目前不少农村采取了“户分类、村收集、镇转运、县处理”的方式。

农业农村部接下来将组织专家开展专题调研，总结不同地区农村生活垃圾分类的模式，为全国其他地区提供可学习、可借鉴的样板。

《 人民日报 》（ 2019年07月15日 13 版）