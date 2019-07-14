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不吃主食只吃果蔬当心大脑退化

2019年07月14日10:25 来源：广州日报

一些爱美的女性为了保持好身材，不吃主食，只吃果蔬，这种极端做法对健康不利，会导致营养不良。多种营养供给不足，严重损害健康，甚至出现免疫力低下，病毒容易入侵，此外，还会导致以下问题：

大脑退化。主食吃得少，碳水化合物摄入远远不能够满足人体需要，会导致大脑思维活动受影响。据研究，大脑每天需要约130克淀粉提供能量，若不足，会精神不振、注意力不集中、思维迟钝等，严重影响大脑思维。

毒素堆积。只吃菜，不吃饭，碳水化合物摄入不足，身体所需要的碳水化合物也就不足。而碳水化合物具有解毒的功能，一旦缺乏，血液中毒素不能及时排出，就会造成肤色暗淡。

加重糖尿病。糖尿病患者会刻意少吃主食，以为这就少摄入糖。如果患者主食摄入量太少，处于半饥饿状态，容易出现反应性高血糖，引起低血糖，抗病能力下降。长此下去，患者体内脂肪变多，易得高脂血症等并发症，给治疗带来困难。

（摘自央广网）

(责编：王亚微、权娟)


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