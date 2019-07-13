炎炎夏日，睡不着怎么办？

炎炎夏日，睡眠是一个令人苦恼的话题。怎么才能在夏天既能睡得着，还能睡得好呢？

省会多家医院的专家表示，进入夏季，昼长夜短，这个时候要顺应阳盛阴衰的变化，睡眠也要相对地“晚睡早起”，建议晚上10时左右上床睡觉，早上7时左右起床。同时，遵循“子午觉”原则，即子时大睡，午间小憩一会。

专家还特别提醒，人们的睡眠质量在夏季普遍呈下降趋势，三类人群更要学会自我调整。

都市白领 中午小憩半小时

长沙白领徐女士是个4岁孩子的妈妈，招呼完孩子睡觉基本已是23时，再刷下手机，几乎要零时过后才能入睡。她早上7时左右起床，中午也不能小憩，但精神状态一直挺好。

然而，入夏以来，徐女士每天晚上迟迟不能入睡，早上也常常5时过后就醒了，之后就再也睡不着，白天总是昏昏沉沉。近来工作任务加重，徐女士的工作效率明显下降，人也变得烦躁起来。

健康提醒

湖南省第二人民医院睡眠障碍科唐佩茜医师解释，与冬春季相比，夏季气温升高、气压下降、湿度升高，人们在夏季的睡眠质量普遍呈下降趋势，主要体现在入睡时间延长、睡眠时长缩短、睡眠效率下降、睡眠障碍的发生率升高、日间功能受影响概率发生率高等方面。

唐佩茜提醒，睡眠质量下降，可引起白天嗜睡、乏力、注意力不集中、反应能力下降、思维迟钝、记忆力减退、工作效率下降。若出现轻度的睡眠问题，不要焦虑和着急，及时调整自己的生活习惯。对于像徐女士一样的都市白领，建议晚上11时左右放下手机，安排入睡，将空调调节到适当温度，营造舒适的睡眠环境；中午小憩半小时左右，养精蓄锐。午睡醒来以后不要马上投入工作或学习，因为这个时候大脑供血不足，会出现暂时性脑功能紊乱，让人感到头昏脑涨。此外，可利用早晚凉爽的时候，适当进行户外锻炼。

若睡眠问题较严重地影响了个人的生活和工作，建议积极就医，治疗原发病、减肥、戒酒，或遵医嘱服用镇静安眠药物。

高血压患者 睡觉时抬高头部，确保血液供应

64岁的李大爷患高血压10多年了，两年前曾中风，积极治疗后基本恢复。然而，近来天气炎热，跟以往相比李大爷晚上睡得迟，半夜也要醒来两三次。醒来后睡不着，他就看看电视。慢慢地，李大爷出现头晕、胸闷、乏力等不适。

健康提醒

湖南省第二人民医院神经内科三病区主任黄晓松表示，夏季气温高，有高血压等基础疾病的患者睡眠质量很可能下降。需要提醒的是，晚上的血压波动大，对心脑血管损伤也会加大，特别是有脑梗死病史的患者要格外警惕。因为晚上睡觉时，呼吸驱动减弱，气压下降后，气道阻力增加，可能出现低通气及呼吸暂停，加重卒中的风险。

黄晓松建议，在炎热的夏季，高血压患者要积极营造温度适宜的睡眠环境，中午安排1小时左右的时间休息。睡觉的时候头部抬高30度，保证头部血液的供应。此外，夏天高血压患者的血压会偏低，若按照平时剂量的药继续服用，可能会使血压过低而带来头晕等一系列问题，此时，建议在医生指导下适当调整药物剂量。

熬夜者 熬夜前后要做好补救措施

现代社会，人们常自觉或不自觉地会熬夜。今年夏天，众多球迷更是迎来了翘首期盼的世界杯。前一阵赛事密集，28岁的球迷小丁几乎每晚都和朋友一边看世界杯一边喝酒，常熬到凌晨三四点才睡觉。不幸的是，前两天小丁晕倒在上班路上。

健康提醒

湖南中医药大学第一附属医院神经内科副主任医师高晓峰提醒，熬夜首先影响大脑，大脑在睡眠中修复负责记忆的细胞，如果得不到充分的休息，这部分细胞就会损失得越来越多，导致记忆力下降；同时，熬夜影响免疫力，夜间是人体生产新细胞的高峰时间，熬夜让身体持续处于消耗状态，免疫系统抵抗外界影响、修补体内组织的工作就要加倍。此外，熬夜还能诱发心血管疾病，影响视力、胃肠道功能、皮肤等。

高晓峰表示，不得不熬夜的人群，可以采取一些补救措施，如在熬夜前喝一杯牛奶，熬夜时适当补充水果、粥、蔬菜沙拉等食物；熬夜之后，早上起来洗个温水澡，可以快速令头脑清醒，还可以促进血液循环；熬夜缺少的睡眠不要在早上补，而是应当注意午睡。需要提醒的是，熬夜容易导致注意力不集中，所以不建议自己驾车。

小贴士

夏日安睡小贴士

1.睡觉时忌长时间开风扇、空调

入睡后，人体血液循环减慢，抵抗力降低，此时如果长时间吹冷风，汗液排泄不均衡，很容易得空调病，患肩周炎、脊椎病的病人更要注意。夜间睡觉最好盖床毯子，保证肩膀、脊椎不受凉。

2.尽量选择草编凉席

夏天人们都贪凉，但凉席不是越凉越好，老人、小孩尽量选择草编凉席。

3.保持良好的入睡心态

睡前可做些简单的运动，或听一首舒缓的音乐，等身心都平静下来，就可以安静入眠了。