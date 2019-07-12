6月广州海关检出输入性登革热49例 呈激增态势

广州海关11日消息，今年以来，广州海关从入境人员中检出129例输入性登革病毒核酸阳性个案，是去年同期的2.15倍，其中6月单月检出49例，呈激增态势。

随着暑期到来，出境旅游人数大幅增加，登革热疫情流行的东南亚地区一直是中国民众出境游的热门路线，广州海关提醒出入境旅客关注目的地疫情动态，入境时如有发热等症状，应向海关主动申报。

据世界卫生组织和相关国家卫生部门通报，2019年登革热疫情持续暴发流行。截至6月15日，亚洲、南美洲等多国报告病例数呈现井喷式增长，其中菲律宾报告病例77040例(为去年同期的近两倍)，马来西亚报告52941例(为去年同期的近两倍)，越南报告59959例(为去年同期的三倍以上)，巴西报告病例586569例，哥伦比亚报告病例45622例，墨西哥报告病例20414例，全球登革热疫情流行态势十分严峻。

广州海关所辖口岸与东南亚、南美洲等多个登革热疫情流行国家贸易往来频繁，登革热病例及伊蚊等传播媒介随出入境人员、交通工具和货物等多途径输入存在较高风险。

目前广州白云国际机场口岸开通92条国际客运航线，日均出入境航班309架次，出入境人员5.4万人次、同比增加13.62%。其中，与东南亚国家通航的航线为28条，每周进出境航班1000余架次，出入境人员约11万人次。据介绍，在广州海关检出的129例输入性登革病毒核酸阳性个案中，95%以上有柬埔寨、越南、马来西亚、印尼、泰国等东南亚和南亚国家旅行史。

广州海关密切监测全球登革热疫情动态，强化口岸检疫把关，对重点运输工具实施重点查验，对重点人群实施重点监测。开展口岸蚊媒密度监测，监督口岸灭蚊综合治理，降低疫情传播风险。加强与地方卫生健康部门、移民局等联防联控单位的信息沟通和协调配合，畅通部门间的疫情通报渠道。

登革热是蚊媒传播的急性传染病，潜伏期3-15天，临床表现为急性起病，从轻度发热到高热不等，同时伴有严重头痛、肌肉和关节痛及皮疹，面、颈、胸部潮红，严重者可因休克或其他重要脏器损伤导致死亡。