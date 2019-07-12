孕时过胖会增加孩子患癌风险

美国一项研究发现，在怀孕时母亲过度肥胖，其孩子在儿童期患癌症的风险会更高。

该研究由匹兹堡大学公共卫生研究生院和UPMC希尔曼癌症中心研究人员合作完成。研究小组分析了2003—2016年期间美国宾夕法尼亚州近200万份新生儿出生记录和约3000份癌症病例记录后发现，那些体重指数超过40的严重肥胖女性所生的孩子，在5岁前患上白血病的风险要比体重正常女性的孩子高出57%。进一步研究表明，母亲体重与孩子患癌风险间的相关性在剔除新生儿体重、母亲年龄等风险因素后依然存在。

研究人员在《美国流行病学杂志》上发表论文称，这种效应的根本原因与胎儿发育期间母亲体内的胰岛素水平有关，也可能是母亲遗传给孩子基因表达发生了变化所致。

此外，研究还表明，并非所有级别的肥胖都具有相同的风险。母亲越胖，孩子的癌症发病率也越高。这意味着，只要肥胖女性在怀孕时注意减肥，即使体重减轻的幅度不大，也能降低其孩子未来患癌症的风险。

研究人员指出，女性在怀孕前和怀孕期间的身体状况可能对孩子的健康产生重要影响，从预防的角度来看，欲为人母的女性保持健康的体重不仅有利于自己，也有利于孩子。他们希望这一研究能够警醒那些体重超标的女性，让她们更有动力锻炼出健康身材。