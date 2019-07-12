收入水平上升能够降低心脑血管疾病死亡率？

三星首尔医院一项历时十年的研究显示，高收入群体的生存率高于低收入群体，而收入水平上升能够降低心脑血管疾病死亡率。

该院心内科研究团队根据2002—2013年间韩国国民健康保险公团数据对近18万韩国人的收入、体检记录和死因进行了分析。研究筛选了定期体检且没有缺血性心脏病、脑中风、心力衰竭、癌症等病史的数据。研究初始以2002年年收入为准，将研究对象分为高、中、低收入三个群体。

研究过程中，有4.1%的研究对象死亡，0.9%的研究对象死于心脑血管疾病。其中，高收入群体死亡率为3.6%，其中0.7%死于心脑血管疾病。而低收入阶层死亡率为5.5%，其中心脑血管疾病死亡率为1.2%。

研究显示，高收入阶层心脑血管疾病死亡率最低，这一比率受收入变化的影响也最小。相反，收入持续减少的群体心脑血管疾病死亡率高达4%。而中等收入群体的死亡率受收入变化影响最大。收入没有增加或者出现减少的群体死亡率高达8%—9%，比收入持续上升或上下起伏的群体高出三倍。

研究人员表示，收入水平不同显著影响居民的健康和寿命。据推测，低收入阶层可能保有更多不健康的生活习惯，也缺少心脑血管疾病预防措施。