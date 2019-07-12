入伏啦！要防暑更要祛湿

医学指导：黄穗平 广东省中医院脾胃大科主任

今日正式进入初伏，一年最热的时候已经到来。一阵骄阳一阵豪雨，潮湿闷热的“桑拿天”确实需要注意避暑，但更多人需要的却是祛湿，你知道这是为什么吗？原来是跟消暑的方式有关系。阵阵豪雨导致体内湿气重，煲汤祛湿放什么料最有效最应景呢？这要看体内是暑湿还是消暑不当带来的寒湿。

日前，广东省名中医、省中医院脾胃大科主任黄穗平教授做客广州日报健康有约名医微课，带来了大量三伏天祛湿养生的干货。

夏日炎炎，经常都是出门5分钟，背后就被汗水浸湿了。这样的“桑拿天”为何会导致人体容易湿气重呢？黄穗平解释，“湿”原本指的是自然界多雨或潮湿的气候或环境状态，但是，如果这种气候环境状态太过，超出人体的适应能力，就会引发疾病。岭南地处沿海地区，夏季多雨潮湿，人体皮肤腠理疏松，外湿容易侵入，体内湿气困阻，脏腑功能失调，就容易聚湿生痰致病。

此外，现代人体力劳动强度减少了，加上夏天为了避暑，户外活动也减少了。夏天本来是要出汗的，可是现在大家都离不开室内的空调，本应该从汗水中流出的“湿”，全部被密闭在身体里。

再有就是贪凉饮冷的消暑方式作祟。爱喝冷饮，吃生冷食物，爱吹空调，这些行为过度也会损伤人体阳气，阳不化阴，湿浊内生致病。

夏天夜宵盛行，而嗜食肥甘厚腻，摄入过量，远远超过身体所需，易聚湿生痰。饮食不节也会损伤脾胃，运化水湿功能失常。

湿气也有寒热之分

如何知道自己湿气重呢？黄穗平介绍，如果晨起昏昏沉沉老觉得睡不够、小腿肚子还有发酸、发沉的感觉，如厕遭遇“冲不净”的尴尬，再看舌苔黄腻有齿痕，那多半就是需要祛祛湿了。

黄穗平说，虽然现在已经进入了一年最热的三伏天，最容易中暑，但现实生活中，除了少部分需要户外作业的劳动者，大部分人都很难因为气温过高、烈日曝晒过久或工作场所闷热而引发热病，反而是暑热时节过食生冷或贪凉露宿、空调过低、冷浴过久而导致寒气湿气侵体致病的最多。

所以说，西瓜、凉茶、凉菜、冰啤、冷饮、空调，这些都是助寒湿伤阳气的。大家不妨对号入座，你的消暑方式“中了多少枪”？

食疗也可祛暑湿、寒湿

时下，各大中医院的三伏天灸贴药服务已经开始了，这一疗法最适合体质虚寒的人群祛除体内寒湿。但有一些人不适合天灸，可以寻求中医师帮助，通过内服汤方祛湿。当然，人们最想要的依然是通过食疗来解决问题。

如果真的有户外工作或闷热不通风的中暑风险，黄穗平介绍，食疗方面预防中暑、暑湿感冒最好的有这些：冬瓜、扁豆、薏米、荷叶。家里煲汤的时候放一点这些食材就能消暑了。冬瓜性味甘寒，清热解暑，利尿消肿。荷叶性味微苦微甘，气清香，可消暑利湿、健脾升阳、散瘀止血。暑湿季节，冬瓜与荷叶同煮，或是冬瓜煲薏米，都是不错的选择。

不过脾胃虚寒者不宜多吃这些食物，或可加入姜片；另外，薏米易致滑胎，孕妇可别为了消暑而误食。

水果=生冷？

不少妈妈一提到“生冷”，就说水果也是“生冷”之物，不利脾胃，小孩发烧咳嗽也要“戒口”，这个说法对吗？

黄穗平说，属于夏季的这三个月少吃寒凉食物有一定道理，但并不是绝对的，要因人而异，不能“过”也不能“不及”。中医讲究四季养生，夏天是阳气最盛的时候，要让阳气外泄出来。人不能过长时间地停留在冷气环境内，食物也不宜过于贪凉。否则，到了秋天应当收藏的时候，身体就容易出现问题。

至于能吃多少寒凉食物，关键还是要看个人的体质，而且水果也有寒热之分。体质寒的人当然要少吃寒性水果（如梨、山竹），否则容易造成腹泻。体质热的，则要少吃温热属性的水果，比如榴莲、荔枝。如果是正常平和体质的人，即便水果带有寒凉性，但如果吃得适量，有节制，仍然是利多弊少。

三伏天养生食谱

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扁荷粥：白扁豆50克，冰糖30克，荷叶1张，大米50克。将扁豆、大米淘洗干净，荷叶洗净切丝，冰糖研细。煮成粥。可清暑利湿，和胃厚肠，降脂祛腻。

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草果砂仁煲鲫鱼

功效：温中燥湿、暖脾利水、化食

推荐人群：寒湿困脾致胃痞纳差、恶心呕吐、脘腹胀满、喜热饮、进食生冷寒凉加重甚至腹泻，舌苔白厚腻等症状者。

材料：

砂仁5粒、草果6g、白胡椒8-10粒、鲫鱼一尾、生姜3片（4人份）

做法步骤：

①砂仁、草果稍冲洗，用刀背轻砸两下；

②胡椒砸碎。鲫鱼斩杀，去内脏、鱼鳞，洗净，鱼身划2刀，热锅内略煎至金黄色；

③将鱼及草果、胡椒同纳入汤煲中，加水1500ml；

④武火煮15分钟后改文火煮45分钟，再加入砂仁煮15-20分钟，少许食盐调味即可。

不适宜人群：虽说砂仁具有行气安胎之效，但草果不宜阴虚血少者，故孕妇、阴虚血虚者少用为宜。