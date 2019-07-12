■划定零容忍的“红线”，将骗保行为视为“踩红线”，进行强力打击，出重拳，放大招，建立“带电”“长牙”的常态化监管制度

最近，国家医保局对欺诈骗保行为频频“出招”，专项行动、飞行检查、抽检等重拳不断发力，有奖举报、公开曝光等力度前所未有，让参保人备感振奋。

基本医疗保障制度是国家利用大数法则、分担疾病带来的经济风险、保障公民基本医疗需求的一项重要制度。从1994年城镇职工医保试点、2003年新农合建立，到2007年城镇居民医保试点，我国基本医保三项制度逐步覆盖全民，建起了世界上最大的医疗保障网，居民基本医疗需求得到保障。

近年来，欺诈骗保现象频发，引起社会普遍关注。规模越来越大的医保基金，逐步成为各类医疗机构收入的重要来源。一些医疗机构尤其是经营不善、病源不多的小医院，打起了医保的主意，想尽各种办法套取医保资金，比如过度治疗、过度用药、过度检查，多住院、多收费、多项目，假住院、假病人、假手术等。从公开曝光的典型骗保案例来看，如上骗术都出现过，而且持续时间不短，涉案金额不断增加。

究其原因，这与医疗行业的特性有关。医疗行业是一个信息不对称的行业，患者的需求往往由医生主导，医生手中的笔决定着患者治疗费用的多少。如果医院要创收，并将创收与医生收入挂钩，那么医院就会想出各种各样的手段来骗取医保基金。从治本的角度来看，要让医疗机构不再骗保，就要破除医院创收的逐利机制。逐利机制源于医疗机构不合理的补偿机制、薪酬制度。改革这两项制度，需进行医疗机构内外部治理体系的变革，综合配套发力，从而转轨到新的公益性机制。

监管力度不够也是一个关键因素。比如，有些市县只有一名监管人员；数据没有联通和互认，难以审核每一笔结算数据的合理性，做不到精准、精细化监控；执法手段欠缺，没有专门执法队伍，只能按照协议来管理；处罚力度不够；综合监管制度有待建立。

医保基金是百姓的“救命钱”，每一分都应花在治病救人上，绝不能让违法违规医疗机构、不法分子钻空子。打击骗保行为，需要标本兼治。当务之急是划定零容忍的“红线”，将骗保行为视为“踩红线”，进行强力打击，出重拳，放大招，建立“带电”“长牙”的常态化监管制度。为守护“救命钱”，国家医保局着手起草了《医疗保障基金使用监管条例（征求意见稿）》，就完善监管提出了一些措施。最近，我国开始建设全国统一的医保信息系统，统一的业务编码标准落地使用，将有助于监控每一笔结算业务的标准化、规范化，堵住骗保的漏洞；在今年开展的飞行检查中，第三方的专业力量比如财务、信息、商保等技术助阵，检查更高效和精准。

当前，打击骗保的社会共识正在逐步形成。不管是医疗机构还是参保人，都开始意识到要远离骗保，加强自律，并主动监督和举报，形成“不想骗、不敢骗、不能骗”的社会氛围。着眼长远，仍需要医疗、医保、医药等政策综合发力，一举铲除骗保灰色链条，建立严格高效的综合监管制度，牢牢护好百姓“救命钱”。

《 人民日报 》（ 2019年07月12日 19 版）