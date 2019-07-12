医学指导/中山大学孙逸仙纪念医院儿科风湿免疫专科主任檀卫平教授、王海燕主治医师

暑假来临，广州各大综合医院儿科出现就诊热，“尿床”是常见的病种。孩子都读小学高年级了，为什么还会出现睡觉在床上“画地图”的情况？是孩子不听话吗?也许病根在爸妈身上！记者从中山大学孙逸仙纪念医院儿科获悉，导致儿童遗尿的病因有多种，其中有30%遗尿孩子的爸爸和20%遗尿孩子的妈妈在小时候也曾患遗尿病。专家建议，对于有尿床习惯的孩子，利用暑假排查病因并展开针对性的治疗和生活管理，有助于改善症状。

偶尔“画地图” 不算遗尿症

中山大学孙逸仙纪念医院儿科风湿免疫专科主任檀卫平教授介绍，遗尿也就是我们俗称的“尿床”，是一种儿童和青少年比较常见却比较难启齿的病症。遗尿症一方面会对患儿的心理发育和社会行为造成影响，使他们更容易产生自卑心理和逆反行为，另一方面还会给患儿家长带来压力和困扰。

那么，究竟什么是遗尿呢？檀卫平介绍，遗尿症一般来说是指年龄大于5岁的儿童，在睡眠中出现不自主的漏尿现象，至少每周2次并持续3个月或以上。遗尿可以分为原发性遗尿症和继发性遗尿症。原发性遗尿症，是指尿床自幼持续存在的遗尿症，不尿床的时间不超过6个月。继发性遗尿症，是指曾有过至少6个月的无尿床时间，而后面再次发生的遗尿症。也就是说，偶尔尿床一次，并不能归咎为“遗尿症”，但如果频频发生睡觉“画地图”的情况，家长还是要重视。

尿床致病因素多 三成人或随爸妈

中山大学孙逸仙纪念医院儿科肾病专科王海燕医师介绍，出现遗尿都是有原因的。一般来说，导致遗尿症的因素有以下几个：

1.家族遗传：30%遗尿孩子的爸爸和20%遗尿孩子的妈妈在小时候也曾有遗尿病，也就是说如果爸妈均有遗尿病史者，他们孩子更容易出现遗尿。所以，尿床也可能是随父母。

2.膀胱容量减少：膀胱是用来储存尿液的器官，当膀胱里面尿液达到一定量，就会有尿意。膀胱容量减少，储存尿液量减少，夜间不及时排尿就容易溢出，发生尿床。

3.睡眠过深：根据不少父母反映，遗尿患儿夜间睡眠很深沉、不易叫醒，即使叫起床之后还是迷迷糊糊。所以尿床可能是由于睡眠过深，不能接受来自膀胱的尿意而觉醒发生排尿。

4.精神刺激：婴幼儿时期遭受强烈的精神刺激，如地震、洪水、水灾、车祸等意外灾害造成亲人伤亡；父母离婚，造成家庭破裂；孩子与母亲长期分离，又没有其他成人给予感情上的补偿与生活上的照顾等。对黑夜恐惧或受到惊吓，也可导致孩子遗尿。

5.不良习惯：婴幼儿时期使用尿布时间过长，或者晚上常把孩子弄醒，强迫排尿，不管孩子如何挣扎、哭闹，这就使孩子对排尿产生恐惧、紧张心理。

6.压力太大：上小学的儿童出现尿床明显与学习压力有关。入学后他们很不习惯，加上学习压力大而开始出现尿床。还有的小孩上小学之前虽也有尿床，但不频繁，上小学之后遗尿次数明显增加。

7.自卑心理：很多遗尿的孩子有孤僻、忧郁、自卑之类性格，如果父母发现孩子尿床后打骂孩子，容易使他们产生羞愧感和负罪感，处于过度紧张状态中，每天晚上睡前总要提心吊胆，生怕再次尿床，这样反而更容易尿床。

8.其他疾病：尿路感染、尿路先天畸形、脊柱裂、脑脊膜膨出等。另外，尿中有细菌和尿中钙的浓度高也会引起儿童尿床。但这种原因并不多见，家长不必过分担心。

原发性遗尿症需重视生活管理

王海燕介绍，如果孩子是第一种遗尿，即原发性遗尿症，不需要太过担心，大多数随着年岁增长会逐渐好转，但如果遗尿明显影响患儿尤其是较大年龄儿童的交际、学习，应及时去医院咨询医生意见。

对于原发性遗尿症，可以根据患儿遗尿症的轻重进行干预，例如运用叫醒闹钟起夜、口服药物等。不管选用什么干预方式，均应该注意平时的生活管理。一些家长反映，临睡觉前少喝水、少吃含水量较高的水果如西瓜等，睡前不要太兴奋，也有助于减少尿床的发生。

如果孩子是继发性遗尿症，就需要及时就医，寻找遗尿的原因，并进行针对性治疗。一般来说，医生仔细询问遗尿情况后，会相应做一些验血、验尿、B超以及X光检查，如血常规、肾功能、尿常规、尿渗透压、骶尾部的X光等，必要时可能还会做头颅磁共振检查。

专家支招：学会这些管理技巧

1.养成良好生活习惯

清淡饮食，晚餐尤其是睡前1小时不吃含水分多的食物，包括汤水、水果、饮料、奶，并养成睡前把尿排净的习惯。

生活要规律，保持睡前轻松、愉悦的心情，早睡早起，保证每日充足睡眠，以免过于疲劳睡眠太沉，有尿意不容易醒来。此外，还应注意尿道口清洁，避免尿路感染。

2.排尿训练

白天活动时间多饮水，尽量训练憋尿，促使膀胱容量逐渐增大。训练患儿在每次排尿时有意识的中断排尿，提高对排尿的控制能力。

3.鼓励性治疗

做一个月的排尿记录，家长与患儿一起记录每日患儿有排尿情况，没有发生尿床时画一个红色五角星，并给予口头表扬或奖励孩子喜欢的物质。如发生遗尿则画黑色三角形，记录每日发生尿床的时间、次数，与患儿一起分析引起遗尿的可能原因，多给予安慰和鼓励，尽量减少或消除患儿发生尿床后的羞愧心理。