逾四成儿童受过敏困扰

流行病学调查结果表明，目前我国受过敏问题困扰的儿童比例超过40%。7月8日为“世界过敏日”，在“关爱过敏儿童”公益科普活动上，复旦大学附属儿科医院耳鼻咽喉头颈外科主任许政敏教授结合中国首个《儿童过敏性鼻炎诊疗临床实践指南》，向与会人员系统介绍了儿童过敏性鼻炎发生的原因、症状及科学的防治手段。他表示，家长需要遵医嘱用药，应选用依从性和安全性更高的儿童抗过敏药物，不可盲目用药。

儿童过敏亟待重视

流行病学调查结果表明，目前我国受过敏问题困扰的儿童比例超过40%，有过敏症状的超过12%。过敏已经成为困扰中国儿童成长的重要问题。

许政敏教授指出：“当下，很多家长对儿童过敏问题的危害性认识不足，采用的儿童过敏防治方法也存在误区，往往把儿童过敏性鼻炎误认为普通感冒发作等，没有及时采取正确的方法进行干预。”

事实上，儿童是最容易过敏的受累人群，忽视过敏问题会影响儿童睡眠质量、生活质量乃至影响生长发育；而认识上的误区会导致治疗的延误，甚至采用错误的治疗手段，例如对儿童大量使用不必要的抗生素。为此，许政敏教授特别呼吁，希望全社会加强对儿童过敏问题的重视程度，采取正确措施积极防治。

科学防治儿童过敏

在科普教育现场，许政敏提醒各位家长，要注意儿童典型的过敏症状，例如反复的气促喘息、打喷嚏、流鼻涕、皮肤瘙痒、红疹等。针对不同的症状，采用相应的治疗手段。值得注意的是，家长需要遵循医嘱用药，应选用依从性和安全性更高的儿童抗过敏药物，不可以盲目用药。

许政敏教授介绍了国内首个《儿童过敏性鼻炎诊疗临床实践指南》，该指南由中国医师协会儿科医师分会儿童耳鼻咽喉专业委员会发布，建议将第二代抗组胺药物列为推荐的一线治疗药物，并建议5岁以下儿童首选糖浆剂型。

除了药物干预，日常预防儿童过敏也很重要。家长应注意勤换洗宝宝衣物、洗晒床单及毛绒玩具，选择面料柔软的棉纺织品；尽量避免儿童和宠物玩耍；减少致敏花粉传播高峰期外出。在婴儿时期有轻微过敏症状的宝宝，家长应尽量采用母乳喂养；添加辅食时，由少到多地增加，增强宝宝免疫力。