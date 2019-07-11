工作超10小时，卒中风险高

近日，美国《中风》杂志网站刊登新研究发现，目前已知卒中风险因素包括饮食、吸烟、运动、身体质量指数、血糖、胆固醇、空气污染等。除此之外，长时间工作也是诱因之一，不容小觑。

法国巴黎医院、凡尔赛大学和昂热大学的研究人员对20万名18~69岁的法国人超时工作及卒中发病情况展开研究。研究者将每年至少有50天、每天工作超过10小时认定为“超时工作”。观察发现，受试者中有42542人每天超时工作，14481人超时工作超过10年，1224人后来患上卒中。总体来讲，成年人患卒中几率约为0.9%；每天工作超过10小时的，患卒中几率为1.29%；每天工作超过10小时且持续10年以上的，患卒中几率为1.45%。也就是说，超时工作持续时间越长，患卒中几率越高。而且，50岁以下超时工作的白领，患卒中几率比50岁以上者更高。

另有研究发现，工作环境也和卒中存在密不可分的关系，比如长时间保持同一姿势工作、经常倒班、上夜班和工作强度大等，也会增加罹患卒中的危险。（孙开元）