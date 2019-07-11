热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

法国一项涉及20万人的研究发现

工作超10小时，卒中风险高

2019年07月11日14:17 来源：人民网-生命时报

近日，美国《中风》杂志网站刊登新研究发现，目前已知卒中风险因素包括饮食、吸烟、运动、身体质量指数、血糖、胆固醇、空气污染等。除此之外，长时间工作也是诱因之一，不容小觑。

法国巴黎医院、凡尔赛大学和昂热大学的研究人员对20万名18~69岁的法国人超时工作及卒中发病情况展开研究。研究者将每年至少有50天、每天工作超过10小时认定为“超时工作”。观察发现，受试者中有42542人每天超时工作，14481人超时工作超过10年，1224人后来患上卒中。总体来讲，成年人患卒中几率约为0.9%；每天工作超过10小时的，患卒中几率为1.29%；每天工作超过10小时且持续10年以上的，患卒中几率为1.45%。也就是说，超时工作持续时间越长，患卒中几率越高。而且，50岁以下超时工作的白领，患卒中几率比50岁以上者更高。

另有研究发现，工作环境也和卒中存在密不可分的关系，比如长时间保持同一姿势工作、经常倒班、上夜班和工作强度大等，也会增加罹患卒中的危险。（孙开元）

(责编：李轶群、杨迪)


推荐阅读

想长寿腿不老 多读书揉耳朵、3动作做一做   一项研究发现，爱读书的人比不爱读书的人具有明显的“生存优势”。研究人员指出，在长达数百页的阅读过程中，读者一直追随作者的思路、人物或情节，这种“深度阅读”所付出的智力努力让大脑一直保持活跃。此外，书籍还能增强“同情心、社会认知和情商”，这与延长寿命也有关系。 【详细】

“冬病夏治”方法多 “三伏”时机别错过   夏季是养生的好时节。近年来，人们“未病先防”的养生意识逐渐提高，中医养生注重“春夏养阳，秋冬养阴”，而夏天，尤其是农历的三伏天，是一年当中阳气最旺盛的时候，此时是调养人体阳气的最佳时机。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn