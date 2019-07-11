内蒙古读者谢先生问：我母亲今年72岁，有一次走路跌倒去医院检查发现是脑梗了。请问发现家人突发脑梗后，家属应该怎么做？

火箭军特色医学中心血管神经外科主任医师姜卫剑解答：急性脑梗发病突然、病情危急、致死率高，很多患者一旦发病后就会猝然晕倒、不省人事，如果不及时抢救，往往会危及生命，这时家人的现场紧急处理很重要，可以这么做：1.立即拨打120急救电话寻求帮助。2.检查一下生命体征，若呼吸和心跳已经停止，马上做心肺复苏（心脏按压）。3.如果意识清楚，可让患者仰卧，头部略向后，不需垫枕头，盖上棉毯以保暖。4.失去意识的病人，应维持昏睡体位，以保持气道通畅。5.如果患者呕吐，脸朝向一侧，让其吐出。用干净手帕缠在手指上伸进口内清除呕吐物，以防堵塞气道；装有假牙者，要立即取出假牙。6.此时千万不要给患者进食或饮水。7.对脑梗塞患者不能进行摇晃、前后弯动或捻头部、头部震动等不当急救措施。8.如果出现抽搐，迅速清除患者周围的危险物品，用手帕包着筷子放入病人口中，以防抽搐发作咬伤舌头。无筷子时也可用手帕卷着，垫在上下牙之间。9.急救车到达时，要将患者病情快速准确地告知医生，如发病具体时间、有无呕吐、症状是否逐渐恶化、意识情况如何、头痛程度、是否手脚麻痹和有语言障碍、是否服用降压药、有无受伤等。▲