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我国首次就“事实孤儿”保障工作出台专门意见

罗争光

2019年07月11日08:57 来源：新华网

民政部10日举行新闻发布会，公布了12个部门联合印发的《关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的意见》。这是我国首次就加强“事实孤儿”保障工作出台专门意见。

根据意见，事实无人抚养儿童是指父母双方均符合重残、重病、服刑在押、强制隔离戒毒、被执行其他限制人身自由的措施、失联情形之一的儿童；或者父母一方死亡或失踪，另一方符合重残、重病、服刑在押、强制隔离戒毒、被执行其他限制人身自由的措施、失联情形之一的儿童。

民政部的摸底排查数据显示，据不完全统计，目前全国“事实孤儿”约有50万名。其中属于上述第一类情形的约有22万名，属于第二类情形的约有28万名。

意见同时明确了“事实孤儿”的认定流程，包括申请、查验、确认、终止等环节。比如，由儿童的监护人或受监护人委托的近亲属填写申请表，向儿童户籍所在地乡镇人民政府（街道办事处）提出申请。情况特殊的，可由儿童所在村（居）民委员会提出申请。乡镇人民政府（街道办事处）受理申请后对相关情况进行查验，对符合条件的，连同申报材料一并报县级民政部门。县级民政部门应当在自收到申报材料及查验结论之日起15个工作日内作出确认。符合条件的，从确认的次月起纳入保障范围。

意见还明确了“事实孤儿”的几项重点保障工作，包括强化基本生活保障、加强医疗康复保障、完善教育资助救助、督促落实监护责任、优化关爱服务机制。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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