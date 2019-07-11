在河源市客家地区，因该市境内拥有新丰江和东江两大河流以及众多的江河湖泊，河鲜种类特别丰富，禁渔期过后的河鲜，一时成为当地客家人餐桌上青睐的食材。

在炎热的夏季，河鲜除了可以和当地丰富的瓜果烹饪搭配外，还有多种烹饪手法。众多河鲜产品不仅可以清蒸焗焖，而且还可以煎炒油炸。各色各样的河鲜客家菜肴，吃起来可谓味道独特，让人垂涎欲滴。

剁椒蒸鱼头：

味道鲜美 开胃滋补

在河源城乡各地的饭店、餐馆或酒楼，用剁椒清蒸鱼头是常见的一道客家美味菜肴，因为当地客家人认为，常吃鱼头不仅对健脑及智力有着补益作用，而且还能起到预防心脑血管疾病、滋补开胃、抗衰老以及美容养颜的食疗功效。

据河源市区西环路的幸福城食府厨师陈建成介绍，鳙鱼的头部富含胶质，肉质鲜美，食之有暖胃补虚的功效。

陈建成说，将鱼头中间分半剖开并拌入适量食盐、花生油腌制片刻，之后将腌制好的鱼头放入油锅煎至双面金黄色铲起装盘，之后撒上剁碎好的姜末、椒末以及蚝油或酱油等，在锅内用大火清蒸10分钟，最后出锅后撒上葱花，再浇上一层热油即成。

椒盐焗泥鳅：

香气扑鼻 椒香酥脆

泥鳅富含蛋白质，常食能降脂降压，有着“水中人参”之美誉，其味道鲜美，营养丰富，是河源客家人夏季最为喜爱的一种食材，其中椒盐焗泥鳅就是河源客家地区常见的一道不可多得的美食佳肴。

据河源市区文祥路越王广场的南国风大酒楼总经理朱伟栋介绍，当地厨师一般先把溪河里捕捞上来的泥鳅剖腹洗净，并将泥鳅搓洗后放入碗里，再加入适量鸡蛋蛋清、食盐和生粉，将上述食材用少许清水拌成面糊状，然后将裹上面糊的泥鳅放入油锅用中火油炸，待泥鳅油炸至金黄色后下姜、蒜、椒末爆香，最后撒上椒盐拌匀焗焖片刻即可装盘上桌。做好的椒盐焗泥鳅，食之香气扑鼻，椒香酥脆。朱伟栋称，因泥鳅营养极佳，尤其适合身体虚弱、脾胃虚寒、营养不良以及患有心血管疾病的老年人食用。（曾焕阳）