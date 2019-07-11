想生不敢生 87.2%受访者称身边有职场妈妈动过生二孩念头

相对男性，女性在就业和职业发展方面遇到的障碍往往更多。职场妈妈群体在职场中的处境更是难上加难。当下，一些职场妈妈因为顾虑职业发展，在要不要生育二孩的问题上感到犹豫。上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对2012名受访者进行的一项调查显示，87.2%的受访者称身边有动过生育二孩念头的职场妈妈，51.8%的受访者表示身边的职场妈妈因为家庭和工作的压力对生育二孩有顾虑。让职场妈妈敢生二孩，88.7%的受访者希望在政策上给予她们更多保障和帮助。

37岁的李潭（化名）是某时尚杂志的编辑，有一个读小学六年级的儿子。在她看来，比起独生子女，有兄弟姐妹的孩子不容易孤独，家里老人也有更多儿孙承欢膝下，但这也意味着家庭负担会更重，自己和伴侣所要承受的压力更大。“尤其对妈妈来说，生完一胎，好不容易调整好工作状态，或者获得了职业上的一些发展，可能因为生二孩又前功尽弃了”。

“准妈妈们都要做很多检查。”李潭说，在临近生产前，孕妇去医院做产检的频率会更高，而大医院挂号预约很麻烦，“我有同事为了做产检，把年假都用完了，还是不够，只能另外请假，因此招来领导的不满。生二孩，职场妈妈在职业发展上可能面临更大的牺牲”。

要不要生养二孩，在北京从事会计工作的屈女士很犹豫，“现在，养一个孩子的经济负担就已经很重了，有孩子之后，生活质量大不如前。而且，谁来照顾孩子也是个问题，我家老人年纪也大了，带不动孩子，让保姆带也不放心。生完第一胎后，好不容易调整好工作状态，生二孩意味着我只能做全职妈妈了”。

浙江杭州人力资源工作者苏昕薇（化名）告诉记者，她所在的公司里，生二孩的职场妈妈很少，“对于大部分双职工家庭而言，妻子的那份工资还是很重要的。而生育二孩对于职场妈妈而言，要面临被辞退、被降职或者其他发展受限的问题。所以，对于生二孩，很多职场妈妈会非常慎重地去考虑，反复斟酌”。

调查中，87.2%的受访者称身边有动过生育二孩念头的职场妈妈，51.8%的受访者表示身边的职场妈妈因为家庭和工作的压力对生育二孩有顾虑。

“职场妈妈需要更多国家政策及法律法规方面的保障和帮助。因为生孩子，自己职场发展受限，影响的不只是她们自己，还影响她们的家庭经济状况，导致没有足够的经济能力抚养好孩子。”李潭说。

屈女士认为，生育对一个家庭造成的影响和负担都太大了。“现在有的年轻人根本不想要孩子，所以鼓励生育还是要有相应的政策来保证，让想生的家庭少一些后顾之忧”。

让职场妈妈敢生二孩，88.7%的受访者希望政策给予她们更多保障和帮助。

苏昕薇希望，对生育二孩的家庭提供一些补贴。另外，确保二胎妈妈在产假中处于带薪状态，公司不能随意辞退她们。“我觉得政府应该督促用人单位出台相关规定和制度，保障职场妈妈的相关权益”。

上海律师协会劳动关系研究委员会委员温陈静认为，打消职场妈妈生育二孩的顾虑，需要多方合力，同时主要从政策层面给女性职工更多鼓励和扶持。另外，现在男性陪产假不普遍，如果能推广和落实，也有利于就业公平。她还指出，政策之外，舆论导向也非常重要。“现在出现了一些女性过度维权，这对企业的伤害，以及改善女性就业氛围的伤害也是很大的，对此要进行正确的舆论引导”。

参与本次调查的受访者中，男性占41.8%，女性占58.2%。未婚未育的占9.8%，已婚未育的占27.0%，为人父母的占62.7%。居住在一线城市的占27.2%，二线城市的占50.1%，三四线城市的占20.6%，县城和乡镇的占1.9%，农村的占0.3%。(记者 杜园春 实习生 高卿雯)