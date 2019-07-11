智能电视开机广告能否一键关闭？时长多少合适？收集用户数据行为如何规范？这些问题都应做到有章可依、有矩可循

打开智能电视，以为马上就能享受海量视听资源，没想到，总有一段无法跳过的广告。这样的情形，很多人都遇到过。近日，有媒体调查发现，目前在家电市场想找到不带开机广告的智能电视，还真有点儿费劲。对此，一些智能电视品牌的客服直接回应：“无法取消广告。”

不事先告知、强迫用户看开机广告，厂家的做法能否站得住脚？很显然，不能。根据消费者权益保护法，消费者享有知悉其购买、使用的商品或者接受的服务的真实情况的权利。不明确告知电视开机带有广告，侵犯了消费者知情权；按照《互联网广告管理暂行办法》，在互联网页面以弹出等形式发布的广告，应当显著标明关闭标志，确保一键关闭。

既然如此，厂家为何要冒着得罪用户、违反法律的风险去植入广告呢？背后还有一层原因：国内电视机行业竞争非常激烈，打价格战是常见做法，硬件的利润很薄。按业界说法，“原来卖上万元的智能电视，现在两三千元就买到了”“智能电视价格持续走低，一方面是技术迭代的结果，另一方面也是厂商把开机广告收入补贴到了价格中”。看起来，厂家是把一道选择题交给了用户：在高价无广告与低价有广告之间，选哪一个？

商业的本质是共赢。商品有价值与使用价值双重属性，“物美价廉”是最好的结合点。用户总希望以更便宜价格买到电视，可电视的使用价值不应打折。此外，除了广告时长影响体验，一些智能电视根据用户习惯精准投放广告的做法，也引发了对个人隐私泄露的潜在担忧。总体来看，若智能电视行业只瞄准“价格”，忽视“体验”，久而久之也难免让用户去转而寻找替代品。

其实，接入互联网的智能电视，已不仅仅是一台传统意义上的电视机，它是提供内容的智能终端，也正成为智能家居的流量入口，卖的早已不仅仅是硬件，更是软件和信息流，做的是“注意力”经济。正如经济学家所言，数字经济有显著的“网络效应”，价值会随着加入者的增加而增长。也正是在这个意义上，一台智能电视机与诸多免费互联网产品的底层逻辑已越来越相似。然而，聪明的商业模式总能在服务用户与盈利之间找到平衡。除了用开机广告补贴电视机价格，厂家们并非没有其他“选择键”。比如，通过软硬件深度结合，提供优质内容订阅增值服务，培养用户支付习惯等，以会员经济提升智能电视体验。

消费是最终需求，既是生产的最终目的和动力，也是人民美好生活需要的直接体现。去年，中共中央国务院发布了《关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见》，提出“升级智能化、高端化、融合化信息产品，重点发展适应消费升级的中高端移动通信终端、可穿戴设备、超高清视频终端、智慧家庭产品等新型信息产品”。长远来看，智能电视要跨过无序生长阶段，逐步走向规范，厂家需要形成新的商业规则和伦理，管理部门也要更新监管细则。广告能否一键关闭？时长多少合适？收集用户数据行为如何规范？这些问题都应做到有章可依、有矩可循。也只有解决了这些问题，我们才能推动基于网络平台的新型消费成长，优化线上线下协同互动的消费生态。

《 人民日报 》（ 2019年07月11日 05 版）