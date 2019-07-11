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珍视“我们作证”的勇敢

张博岚

2019年07月11日07:44 来源：人民网－人民日报

这个社会还有更多的勇敢、更多的正义不容忘记、不容忽略

前不久，一则“阿姨别给”的新闻引发热议。据报道，一位河南女出租司机在等红灯时，两人骑电瓶车故意摔在车后。当她准备掏钱赔偿时，路口21名小学生挺身而出，上前劝阻：“阿姨，你不能给他钱！我们都看到了，他是故意的！我们给你作证！”并提出报警、查监控。碰瓷者见势不妙迅速逃走。

孩子们的行为让人感动，网友们纷纷点赞。有人说，这群少年的勇敢与智慧给大家做出了榜样，值得称赞。

赞在勇敢。让人唏嘘的是，事发时，也有成年人在场围观、不发一言。而这群孩子们则秉持正义的想法，勇敢地跑到女司机面前劝阻其给钱。

赞在智慧。孩子们面对碰瓷者，第一反应不是给钱了事，而是报警和查路口监控。不仅在事发之时勇敢作证，为了防止碰瓷者再找茬，他们主动写下作证书并附上签名。可见，孩子们拥有的不只是知识，还有智慧。

赞在团结。这些孩子面对突发情况，能团结一致，选择仗义执言，选择社会公义，实在难能可贵。团结就是力量，能够扶正祛邪。

孩子们的举动让人们反思：如果是我，会怎么做？是在小声嘀咕中，转身走开？还是在彷徨中，也成为沉默的大多数？抑或是，在思考过后，选择挺身而出、站在正义一边？对碰瓷说不，不仅是一则道理上的是非判断题，更是每个人都可能面临的现实选择。

孩子们的举动让人们看到：正义，一直都在人的心中，从未离开。

我们应该看到，这个社会还有更多的勇敢、更多的正义不容忘记、不容忽略。有这样的精神在，社会前进的脚步就不会停滞。

《 人民日报 》（ 2019年07月11日 08 版）

(责编：李轶群、杨迪)


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