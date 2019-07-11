医生吃回扣，没治了吗

7月9日，有网友在浙江温州当地论坛爆料称，温州医科大学附属第一医院永嘉分院（永嘉县中医医院）一名男性儿科医生收取药品回扣。当天下午，该院院办负责人告诉澎湃新闻，已从网上获悉此事，院纪委正在调查核实，并上报永嘉县卫健局，涉事医生已停职接受调查。（澎湃新闻7月9日）

从网友披露的微信截图看，涉事医生与医药代表的对话尽管简短，但意思大体明白。“总共多少报给我”“18年10月~19年5月，一共935瓶”“今天微信超额了，明天转给你。支付宝有没有？兄弟下次月初自己发我数量”，“某老师，四月霍胆丸数字请发我一下”，“17”，然后对方微信转账119元。而截图中提及的“消食”“通窍”“小儿消积止咳”等字样，也符合儿科医生的身份特征。爆料网友还表示，多名医药代表经常出入该院儿科，不仅通过微信等转账，还送现金到诊室，将油卡、礼品等放到科室或保安室，让医生自取。

网友的“料”分量十足，尽管医院表示还在调查，但很多人对此深信不疑。这一起看似“不大”的事件，却引发公众的愤怒和质疑：不是一直在重拳整治医生开药吃回扣吗？怎么就没治了呢？

2018年，浙江省还专门出台实施了《浙江省公立医疗卫生计生机构工作人员收受“红包”、回扣处理规定》，设定了相关罚则。如果网友爆料属实，那就说明严厉的禁止性规定还停留在文件中，并没有成为现实的遵循。

从网曝的情况看，至少在永嘉，医药代表依然在“行贿”，医生吃回扣的情形并没有好转。这中间，一方面，医药代表与医生之间“交易”具有隐秘性、私人性，除非特殊情况，当事人之间的微信截图很难为外界所知，这当然会在很大程度上屏蔽监督。像温州这名医生的微信截图能够流出，只能说是个例，并非常情常态。

这些年来，随着公立医院药品“零加成”“两票制”等相关破除以药养医政策的推行，以往借药品吃回扣的灰色空间，已被压缩。但并不意味着医生吃回扣的情况完全被杜绝，依然存在一条隐秘的产业链。今年6月3日，中央纪委国家监委网站披露了一起非法药品回扣案件，据查，2007年4月至2018年7月间，杭州市富阳区第二人民医院原副院长孙志龙先后196次非法收受海南药品回扣1676.8万余元。今年5月，海南一名医生则自己举报自己吃回扣，还说医生“都这么干”。

医生吃回扣不仅加大了患者的就医成本，滋生了医疗腐败，也严重抵消了国家医疗改革的成果。对此，必须标本兼治，还医院一个朗朗晴空。要知道，仅靠外界压力或医生自觉，并非堵住回扣的必然通道。要监督医生，也要实施源头治理，强化药品销售机构的财务制度，让企业从财务上失去回扣开路的渠道；同时，也应该进一步健全医护人员薪酬体系，逐步回归公立医院的公益性。当然，从根本上而言，还是要加强顶层设计，从制度上鼓励药企生产廉价药和常用药，挤压药品的食利空间。