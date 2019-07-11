事实孤儿合法权益亟须强化保障

父母犯罪，子女无辜，孩子一天天成长不能等，父母的错误不能影响孩子的生存和成长。民政部等12部门联合印发《意见》，明确将服刑在押、强制隔离戒毒、被执行其他限制人身自由的措施人员的子女纳入保障范围，提出了强化基本生活保障、加强医疗康复保障等五项保障重点，值得点赞期待。

近日，民政部、教育部、公安部等12部门联合印发《关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的意见》（简称《意见》）。《意见》明确了保障对象，规范了认定流程，要求通过强化基本生活保障、加强医疗康复保障、完善教育资助救助等措施，贯彻落实事实无人抚养儿童保障工作。（相关报道见A5版）

事实无人抚养儿童是父母双方不能正常履行抚养和监护责任的儿童，通俗地讲就是事实孤儿。近年来，我国的事实孤儿保障工作取得了长足进步，但仍有较大的提升空间。目前，全国事实孤儿大约50万左右，其中相当一部分是服刑人员子女。服刑人员进监狱以后，相当一部分面临家庭解体，家里剩下的孩子多半将成为典型的“事实孤儿”。另据统计，我国未成年犯中，服刑人员子女占比50%，服刑人员子女的犯罪率远高于全社会未成年人犯罪率。

父母犯罪，子女无辜，孩子一天天成长不能等，父母的错误不能影响孩子的生存和成长。民政部等12部门联合印发《意见》，明确将服刑在押、强制隔离戒毒、被执行其他限制人身自由的措施人员的子女纳入保障范围，提出了强化基本生活保障、加强医疗康复保障等五项保障重点，体现了党和政府的民生情怀和执政担当，值得点赞期待。

对服刑人员子女这一由特殊原因造成的“事实孤儿”群体来说，他们最缺乏的保障或许不仅在生活物资方面，更在精神心理方面。相比其他事实孤儿，他们不仅同样存在因父母缺位造成的亲情缺失，还存在因“服刑人员子女”身份标签可能带来的各种偏见与歧视。因此，加强事实孤儿保障工作，不仅要让他们吃饱穿暖、学有所教、病有所医，精神方面的扶养和关爱同样重要。

几年前，西北大学课题组发布的一份研究报告显示，由于父爱、母爱的缺失，有70%的事实孤儿经常或偶尔感到恐惧，23.3%经常难以入眠、做噩梦，有32.4%的儿童经常或偶尔觉得活着没有意思。针对这些问题，《意见》提出，通过政府购买服务等方式，发挥共青团、妇联等群团组织的社会动员优势，引入专业社会组织和青少年事务社工，提供心理咨询、心理疏导、情感抚慰等专业服务，培养健康心理和健全人格。

加强事实无人抚养儿童保障工作是一项社会民生性的系统工程，面广量大，各地政府要加强组织领导，加大财政投入，各部门要各司其职，各尽其责，担当有为。此外，还需要获得民间社会的支持，形成合力。《意见》指出：“动员引导社会力量关心、支持事实无人抚养儿童帮扶救助工作，为儿童及其家庭提供多样化、个性化服务，营造良好氛围。”加强事实孤儿保障，要广泛宣传事实孤儿保障工作的意义，完善激励机制，广泛动员社会各界关心、支持该项工作，引导公益组织和广大志愿者积极参与其中。

现实中，有不少公益组织和爱心人士已积极行动起来，奉献爱心，关爱事实孤儿，并取得了明显效果。如今年3月当选“全国最美志愿者”的陕西省渭南市科协副主席雷振民，用镜头记录下了大量山区“事实孤儿”的生存状况，拍摄了数千张图片，撰写了大量文章，向社会呼吁爱心，引起了媒体关注，使多名“事实孤儿”得到“一对一”式家庭帮扶和爱心陪伴。大爱无言自芬芳，每一个看似微弱的努力，都是加强事实孤儿保障的动力之源，弥足珍贵。

党的十九大报告指出：“要在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶上不断取得新进展。”愿各地政府和全社会都来关注事实无人抚养儿童保障工作，各方共同努力，把关爱之情变成关爱之行，给这些孩子物质上的帮助、精神上的关爱，做到应保尽保、不漏一人，让他们都能在温暖的阳光下健康成长。