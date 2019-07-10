“第一届中国北方心脑血管病学术大会”在济南举办

7月6日，“第一届中国北方心脑血管病学术大会”在山东济南举办。本次大会由中国中医药信息学会指导，中国中医药信息学会专科专病诊疗分会、山东中医药大学继续教育学院主办。旨在进一步提高我国心脑血管疾病诊疗水平和研究能力，积极推动我国心脑血管疾病规范化防治，同时发挥中医专科专病诊疗模式在现代医学中的作用和地位，弘扬中医学的特色优势。

本次会议以心脑血管基础、临床和药物研究与进展为主要内容，密切结合实践与指南，基础与临床，围绕心脑血管病领域的最新热点及迫切需解决的问题，邀请了国内著名心脑血管病专家和神经病学临床专家，采用大会报告、专题报告、视频演示、专家面对面和新技术、新产品展示活动等多种形式进行交流分享，为大家带来更多前沿性的专业信息。

中国中医药信息学会会长吴刚发言

中国中医药信息学会会长吴刚指出，互联网和医疗的融合发展，为提高医疗服务效率和提高医疗质量提供了重要的技术支撑，有着广泛的待开发的空间。他希望与会的专家能够利用会议搭建的平台，把临床体会和经验分享，在整合中西医医药与智能信息共融的学术交流当中，开拓思路，推动临床诊疗技术的创新和水平的提高，为心脑血管疾病的防治贡献力量。中国中医药信息学会副会长兼常务副秘书长朱佳卿表示本次大会将把最新的国内外心脑血管疾病中医药领域的研究进展和较先进的前沿中医药诊疗技术和方法分享给大家，让中医药在心脑血管疾病的防治过程中发挥起特有的功效和作用，为我国人民的健康作出贡献。

会上柴江平会长与唐炳舜院长共同签署了“中国中医药信息学会专科专病诊疗分会与山东中医药大学继续教育学院专科专病人才培训计划合作协议”。吴刚会长和柴江平教授共同为“中国中医药信息学会专科专病诊疗分会全国培训部”揭牌。此次挂牌后，根据中国中医药信息学会的要求，将在各地开展各个专科专病人才的培训工作，逐步实现为更多群众提供科学、安全、专业、可操作性强的中医健康方案及相关技能。

此次活动的开展，不仅促进了山东省专业医疗学术的发展，助力中医健康事业，还将心脑血管病研究顶级医疗专家带到地方，受到了一线防治的学者和医护人员的热烈欢迎。对心脑血管疾病防治事业起到了积极的推动作用。